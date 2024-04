Vidéo: watson

Taylor Swift pollue 100 fois plus que vous

Taylor Swift est la chanteuse la plus influente du monde, mais c'est également la plus pollueuse, comme en témoigne cette vidéo de ses vols en jet privé.

Ce n'est pas vraiment une nouvelle, la chanteuse américaine Taylor Swift génère une empreinte carbone colossale avec ses déplacements en jet privé.

Les trajets des personnalités sont de plus en plus surveillés sur les réseaux sociaux. Un compte sur la plateforme X nommé CelebrityJets traque leur moindre voyage et il semblerait que la star se voit attribuer un bonnet d'âne comme étant la star émettant le plus de Co 2 en raison de ses voyages en avion.

Cette vidéo a de quoi relancer les critiques à l'égard de Taylor Swift. Les vols fréquents de la pop star ont souvent fait la Une des journaux.

Dernièrement, les avocats de la star ont menacé un étudiant américain qui partageait ses données de vol (accessibles au public) sur les réseaux sociaux. Il avait notamment révélé que Taylor Swift avait utilisé son avion privé à Saint-Louis, dans le Missouri, pour effectuer un vol de 13 minutes d'une partie de la ville à une autre. Une distance qui lui aurait pris à peine 30 minutes de route.

7 tours du monde

Les données de vol le montrent: les deux avions de Taylor Swift ont parcouru au total près de 290 000 kilomètres l'année dernière. Cela signifierait faire plus de sept fois le tour du monde. Ils ont émis près de 1 280 tonnes de CO₂.

À titre de comparaison: un Suisse émet en moyenne 13 tonnes d’équivalent CO₂ par an, tandis qu’un citoyen américain moyen en émet 16 tonnes. Les avions de Swift émettaient ainsi près de 100 fois plus de CO₂ que le Suisse moyen et près de 80 fois plus que leur compatriote moyen.

Nul ne sait si la pression publique a poussé la milliardaire de 34 ans à vendre en février dernier le plus petit de ses deux avions privés. Il s'agit d'un avion Dassault Falcon 900 de douze places. Selon la Federal Aviation Administration (FAA), l'avion, immatriculé auprès de Swifts Holding depuis 2009 appartient désormais à une société immobilière du Missouri.

Un Dassault Falcon 900. En 2024, Taylor Swift a vendu un avion de ce type. Sa valeur est d'environ dix millions de francs suisses. Image: wikipedia

Taylor Swift possède donc désormais un seul avion, un modèle Dassault Falcon 7X dont la valeur est estimée à environ 52 millions de dollars (47 millions de francs suisses). Un coucou qui risque de battre de nouveaux records cette année, puisque la chanteuse est actuellement en tournée mondiale. (sbo)