Les prochains jours risquent d'être intenses à cause de la lune

Accrochez-vous pour une semaine mouvementée, ce sont les astres qui le disent.

C'est quoi déjà une pleine lune? La pleine lune se produit lorsque la face visible de la Lune, depuis la Terre, apparaît entièrement illuminée par le Soleil. La pleine lune est le contraire de la nouvelle lune.

Quand aura lieu la pleine lune d'octobre?

C'est tout bientôt. Ce jeudi 17 octobre, la lune sera pleine.

Que faut-il savoir sur la pleine lune du 17 octobre?

La pleine lune du 17 octobre 2024 aura des caractéristiques astrologiques et astronomiques intéressantes. En astrologie, cette pleine lune se produira sous le signe du Bélier: signe de feu, associé à Mars, la planète de la guerre, de l'énergie et de la détermination.

Cela signifie qu'elle peut amplifier des énergies liées à l'action, à la spontanéité, et au courage. Ainsi, les émotions et les situations qui émergent autour de cette pleine lune pourraient être intenses, marquées par un besoin d'initiative, de confrontation ou d'indépendance:

Énergie: Le Bélier étant un signe axé sur l'action, vous pourriez ressentir une envie plus forte de vous lancer dans des projets, de prendre des décisions audacieuses ou d'affirmer votre indépendance. Conflits: L'aspect intense et direct du Bélier peut aussi provoquer des tensions, notamment dans les relations, où les désirs d'individualité et d'autonomie peuvent entrer en conflit.

Et si vous doutez encore de l'effet de cette lune, pensez qu'on la nomme aussi Pleine Lune du Chasseur, voilà qui ajoute encore des éléments à sa réputation d'élément perturbateur.

Comment observer la pleine lune du 17 octobre 2024?

MétéoSuisse annonce quelques bancs nuageux denses sur la Suisse romande ce jeudi, voire quelques averses: il se peut donc que le ciel soit voilé et ne permette pas l'observation de la lune. Si ces prévisions s'avèrent inexactes, réjouissons-nous, car cette lune sera une Super lune: plus proche de la Terre, elle apparaitra plus grande et plus brillante.

(hun)