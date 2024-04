La «pleine lune rose» est une arnaque

En astrologie, chaque signe du zodiaque a ses propres caractéristiques et énergies distinctes, et la pleine lune en Scorpion reflète ces traits spécifiques.

La lune ne sera donc pas rose, mais, en revanche, elle devrait paraitre plus grande à l'œil nu, ainsi que plus lumineuse et dorée.

Voici le Phlox mousse ou Phlox subulata. Selon landi.ch , cette plante vivace «forme des coussins et un tapis dense de fleurs.a un feuillage persistant et peut être utilisée dans les rocailles.» En plus, elle est jolie et son nom est charmant: Phlox.

Ceux qui dorment mal dormiront encore plus mal. Ce mercredi verra une pleine lune particulière dans le ciel d'avril: le 24 avril à 1h48 du matin, ce sera la pleine lune rose. Son influence doit donc être la plus forte dans la nuit de mardi à mercredi.

«Un éclair a frappé à quelques mètres»: j'étais dans la tempête à Dubaï

Ce mardi 16 avril, il a énormément plu à Dubaï. Du jamais vu en 75 ans. Je vous raconte comment cette journée apocalyptique s'est déroulée.

Hier matin, je me suis levée en me disant: «Génial! Il pleut!» Il peut tout à fait pleuvoir au mois d'avril à Dubaï, mais quelques millimètres seulement. Je suis donc sortie courir avec mon chien, naïve et sûre de moi. Je l'ai regretté après à peine 20 minutes. Je me suis fait ramasser par la tempête: un vent si fort que j'ai failli en perdre mes AirPods et une pluie si dense qu'on voyait comme à travers une pelle.