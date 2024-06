Scandale raciste pour la boutique Maniak de Lausanne

Son président a déclaré à Blick:

«Nous sommes outrés par l’utilisation faite par la boutique Maniak, à des fins décoratives et commerciales, d’une imagerie se référant de manière assez explicite à l’esclavage des populations africaines. Cette mise en scène de deux corps noirs, nus, enchaînés à la gorge et tenus en laisse par un troisième protagoniste, blanc et habillé, a certainement sa place dans un musée, pour commémorer et sensibiliser sur l’horreur de l’esclavage. Mais certainement pas dans la vitrine d’une boutique, pour vendre des jeans et des t-shirts»