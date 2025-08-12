«Posh Spice» et David Beckham affichent un clan fusionnel comme antidote aux crises familiales successives.

Les Beckham ont une astuce pour faire oublier les drames familiaux

Depuis quelques mois, les Beckham traversent des crises familiales successives sur fond de rivalité au sein de la fratrie. Face à cela, Victoria poste pléthore de photos de son clan (presque) réuni, et soudé. La dernière salve a fait réagir la Toile.

Chez les Beckham, il n'y a pas que du drama. Il y a aussi du glamour, des paillettes, et des vacances de multimillionnaire en slip dans des eaux turquoise. Il faut dire qu'on en aurait presque oublié que c'est une famille de «Beautiful People», tant les crises et les dissensions au sein de la fratrie agitée ont fait du bruit. En effet, les chapitres des clashs se sont empilés plus vite que des épisodes de Top Model.

En cause, pour résumer à la truelle, des querelles entre la femme de l'ainé de la famille, Brooklyn, et Victoria Beckham. A cela s'est ajouté le fait que Romeo sorte avec Kim Turnbull, qui avait eu une liaison avec Brooklyn il y a plusieurs années, ce qui a créé des tensions entre deux frangins. Résultat: Brooklyn et sa chérie Nicola Peltz (l'héritière du milliardaire américain Nelson Peltz, un magnat des affaires) ne se sont pas pointés aux célébrations des cinquante ans de David.

On vous résume ça ici 👇 «Une relation toxique»: La tension monte au sein du clan Beckham

Pour faire oublier toutes ces basses histoires qui ternissent toujours plus la marque Beckham, Victoria est loin de faire profil bas pour se faire oublier des réseaux. Au contraire, «Posh Spice» semble avoir adopté une sorte de branding de la positivité, par laquelle presque toute la maisonnée s'affiche dans une parfaite harmonie durant les vacances d'été.

Cependant, comme l'écrit Paris Match, «l’illusion de la famille parfaite» est menacée par une «ombre au tableau»:

«Brooklyn, leur fils aîné, est resté à quai»

Le jeune homme de 26 ans, qui est parti s’installer à Los Angeles loin des siens, n'a participé à aucune de leurs sorties estivales.

Pire que cela, selon Gala, Brooklyn et Nicola se sont aussi rendus à Saint-Tropez, comme ses parents, mais à quelques jours d'intervalle. Sauf que lui se trouvait sur un vaisseau beaucoup plus luxueux, mesurant 80 mètres de long et coûtant quelque 92,74 millions de francs - alors que celui de David et Vicky, petits joueurs, ne mesure que 40 mètres pour 17,45 millions de francs.

Geste «mesquin» si l'on en croit certains internautes, Brooklyn et Nicola ont renouvelé leurs voeux de mariage le 2 août 2025, mais n'ont invité aucun membre de la famille de l'époux. Les tourtereaux envahissent en revanche leurs réseaux de photos intimes et émouvantes de l'événement. Un vrai pied de nez qui prouve que la hache de guerre est loin d'être enterrée. D'ailleurs, David et Vicky auraient appris la nouvelle dans la presse, comme tout le monde. Ambiance.

Le 2 août, plus de trois ans après leur union, Brooklyn Beckham et Nicola Peltz ont renouvelé leurs vœux de mariage. source: instagram

Nicola, 30 ans, portait la robe de mariée de sa mère, Claudia. Et c'est son père qui a présidé la cérémonie.

De la positivité pour éclipser les dramas

En réponse, le reste du clan vend une image fusionnelle et complice, brandie comme un antidote à cette mauvaise passe.

Victoria a posté ce dimanche une flopée d'images ultra-filtrées et au scénario très contrôlé, mettant en scène le cocon familial se prélassant dans les eaux européennes. On y voit son footballeur de mari, ainsi que leurs enfants, Romeo, 22 ans, Cruz, 20 ans, et Harper Beckham, 14 ans, vivant leur meilleure vie.

Les internautes ne sont pas restés indifférents aux clichés torse-nu de David, qui affiche une forme olympique, comme à son habitude. Du haut de ses 50 ans, le sportif peut se targuer d'avoir en munition un joli six-pack bien gainé.

David, 50 ans et toutes ses dents. Et tous ses abdos. source: instagram

Cruz. source: instagram

source: instagram

Romeo et David Beckham. source: instagram

source: instagram

source: instagram

Cruz et sa mère. source: instagram

Romeo et son père. source: instagram

Les séquences de vie ont fait réagir avec enthousiasme une partie des 32,9 millions de followers de l'ex-chanteuse:

«Quelle famille magnifique»

«Cette famille a des gênes incroyables» vu sur instagram

«David devrait être le prochain James Bond!» vu sur instagram

«David est comme le whisky. Les années passent et il ne fait que s'améliorer» vu sur instagram

Les clichés des enfants de Vicky ont suscité moins de ferveur, certains internautes ne comprenant pas pourquoi elle les exposait ainsi en maillot de bain. C'est surtout une photo sur laquelle Cruz mimique son père, en posant fièrement les mains sur les hanches dans un maillot de bain Prada, qui a fait grincer des dents. Il s'agissait en fait d'un clin d'oeil à une photo de son daron prise en 2024 à Positano, en Italie, et qui avait fait le buzz. Sur celle-ci, l'illustre athlète avait été capturé en train de prendre une douche en plein air.

La photo de David en 2024 👇 source: vu sur x

Il y a quelques jours, une autre photo avait fait jaser, sur laquelle on voit Victoria et David, devant un restaurant de Portofino, poser la main sur un bout de fesse l'un de l'autre.

David a également publié une série de souvenirs en juillet, notamment au domaine de Domaine de Peretti della Rocca, situé sur la route de Figari, au sud de la Corse.

Détail qui n'a échappé à personne, Victoria a laissé un message à son aîné Brooklyn et à sa femme. «Tu me manques @brooklynpeltzbeckham @nicolaannepeltzbeckham xx», a-t-elle notamment commenté. Comme le décrypte le Daily Mirror, les deux parents, qui ne peuvent cacher la peine qu'ils ressentent face à cette rupture, ont jusqu'ici pris le parti de «maintenir un lien stoïque avec leur fils aîné - aimant régulièrement ses photos Instagram et l'incluant dans leurs publications, même s'ils ne parlent pas». Cependant, aucun d'eux, ni Romeo, Cruz ou Harper, n'ont liké les photos de renouvellement des voeux de Brooklyn et Nicola.

Ce ne sera donc pas en 2025 que le clan Beckham se réunira au grand complet, malgré une ribambelle d'instantanés euphoriques sur le deck d'un yacht luxueux.