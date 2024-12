Vidéo: watson

Cette nouvelle tendance va plaire aux casaniers

Vive l'expérience barista dans sa cuisine, c'est la nouvelle tendance déco qui fleurit sur les réseaux sociaux. Son nom: le «coffee corner».

Depuis quelques semaines, de nombreuses vidéos d’internautes passionnés par l’architecture d’intérieur ont fleuri sur les réseaux sociaux. Ce qu’ils montrent: l’installation d’un coin café dans leur appartement, reproduisant l’esthétique d’un présentoir élégant.

On oublie donc la simple cafetière posée à côté du grille-pain et de la bouilloire dans un coin de la cuisine. Ici, il s’agit d’un véritable petit temple spécialement aménagé pour l’occasion. On y trouve généralement une petite pancarte indiquant les différentes boissons chaudes, parfois accompagnées de leur prix, ainsi qu’un présentoir à tasses, une petite étagère murale, des bouteilles de sirop aux saveurs comme «chaï» ou «citrouille», des bocaux de biscuits, des boîtes décoratives, et même des plantes pour parfaire l’ensemble.

En visionnant les contenus postés, cela pourrait donner l’impression de l’ouverture d’un minuscule coffee shop. Pourtant, il s’agit simplement de ce qu’on appelle un «coffee corner», un espace dédié à la consommation de café chez soi, où chacun peut se sentir comme son propre barista.

Dans son rapport sur les prédictions des tendances pour 2024, Pinterest avait identifié la montée en popularité des coffee corners. La recherche «esthétique comptoir de café» avait enregistré une hausse de 1125 % entre 2021 et 2023.

Si les plus aisés aiment généralement mettre en avant une machine à café imposante et hors de prix, beaucoup sont fiers de leur machine à capsules classique. L’essentiel réside dans l’esthétique mise en avant. En pleine inflation, alors que le bon café a un coût certain, on comprend pourquoi certains préfèrent recréer l’expérience chez eux.