Tes enfants, ils ouvrent le frigo, ils voient ça, ils pleurent. instagram lynziliving

Décorer l'intérieur de son frigo, la tendance absurde du moment

On appelle ça le «fridgescaping». Cette tendance consiste à rendre le contenu du frigo esthétique. Ses adeptes se retrouvent sur TikTok et partagent leurs astuces.

Plus de «Divertissement»

Pour la plupart d'entre nous, le frigo est un placard froid dans lequel on met des aliments et des boissons et qu'on ouvre plusieurs fois par jour pour se nourrir et s'hydrater. Rien de très sexy. Mais pour d'autres, le frigo est un cadre dans lequel ils laissent exprimer leur créativité. Le «fridgescaping »(contraction des mots anglais «fridge» (frigo) et «escaping» (s'évader) est une esthétique en vogue sur les réseaux sociaux.

Quoi? Vous ne mettez pas des bouquets de fleurs dans votre frigo? instagram lynziliving

Concrètement, des gens visiblement pas trop bousculés par le quotidien et visiblement sans enfants, mettent des trucs qui n'ont rien à faire dans un frigo, comme des bougies, des fleurs, des guirlandes lumineuses ou encore des bibelots. Concernant la nourriture, tous les emballages disgracieux sont enlevés au profit de jolis plats ou de mignons paniers. Le beurre s'est dévêtu de son aluminium pour être présenté dans un beurrier fleuri, les carottes forment un joli bouquet dans une jarre et les fraises trônent dans une coupe en verre. Cette esthétique en rappelle une autre: le Cottagecore, la vie rurale idéalisée. Par contre, interdiction de piquer une fraise ou de boire le lait de la carafe! On touche avec les yeux, les enfants.

#fridgescape #fridgescapingtips #organizationtips #fridgeorganization #refrigeratororganization #kitchenorganization #fridgegoals #fridgedecor #fridgestorage ♬ ladyfingers - ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍chop @lynziliving 1. Start Small - It’s easy to go all in and go overboard immediately. You want the full effect and you know it will be so satisfying to see it all done. However, this won’t work for everyone. You may decide it’s inconvenient or you don’t eat your produce fast enough. Some simple and easy starters are a butter dish, egg crate and some simple bud vases with edible or food safe flowers. 2. Think About Food Storage - Food storage is complicated and even though you want to display everything, that doesn’t mean you should unless you’re prepared to eat it fast and strategically. Begin with some items stored properly, like herbs, asparagus, and celery in vases and change out the water every few days. Find pretty containers for items you need covered. If you want to display things, begin with items that do well in the open like apples. Berries out in the open are advanced and should not be done unless you plan to use them within two days. 3. Lead Testing - If you’re buying antiques, always lead test before storing food in them. A kit of 30 only costs $10. It’s worth every penny! I’ll be posting more in this series as there’s a lot I’d like to share, so keep your eyes peeled and feel free to ask questions in the interim. #fridgescaping

A l'origine de cette tendance, Kathy Perdue, une blogueuse qui décrivait déjà ce concept dans son blog en 2011, relève le Huffpost. Cette consultante américaine en design conseillait de conserver ses aliments «dans de jolis bols et récipients» et de les organiser de façon à avoir un ensemble harmonieux lorsqu’on ouvre la porte. Le genre d'activité qu'adorerait Khloé Kardashian.

Mais si la blogueuse mettait uniquement en avant le fait de bien ranger son frigo, elle ne conseillait pas de venir y accrocher des lampions. Ça, c'est grâce aux influenceurs créateurs de contenu d'Instagram et TikTok.

Lynzi Judish fait partie des adeptes du «fridgescaping». Elle compte 25 000 followers sur Instagram et elle poste régulièrement ses créations. Elle décore l'intérieur de son frigo sur différents thèmes: Le Hobbit, La chronique des Bridgerton, Outlander... Et bizarrement, cette pratique a un effet sur son état de santé:

«Je ne me suis jamais sentie si bien. Ce qui est un effet secondaire très inattendu»

Une autre adepte de cet art, Rebecca Bingham, est moins enthousiaste et rappelle que tout ceci n'a qu'un but: être partagé sur la Toile:

«Lorsque vous voyez des réfrigérateurs ressemblant à des vitrines de musée, remplis d’objets de couleurs et non alimentaires, cela met en évidence l’absurdité de faire en sorte que quelque chose de fonctionnel paraisse parfait pour les réseaux sociaux»

En effet, après avoir fait des photos et des vidéos pour Instagram et TikTok, la vie normale reprend, celle où on ouvre son frigo plusieurs fois dans la même soirée en espérant que des aliments délicieux y apparaissent comme par magie, celle où on voit des branches de céleris en train de mourir à petit feu au profit du gruyère, du gâteau au chocolat ou du houmous livré quelques heures plus tôt par Uber Eats. La réalité, c'est que personne, même pas celles qui le prétendent, ne vit avec un frigo qui ressemble à une nature morte de Paul Cézanne. C'est joli, mais invivable.

Le frigo de watson, il est pas très «fridgescaping»...

40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes... pour décorer son frigo

1 / 42 40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes

En parlant de frigo: