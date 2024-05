Décès du Premier Patient à Recevoir une Greffe de Rein de Porc Génétiquement Modifié

L'hôpital Massachusetts General Hospital a annoncé le décès de Rick Slayman, le premier patient vivant à avoir subi une greffe de rein de porc génétiquement modifié.

Melissa Mattola-Kiatos, infirmière spécialisée, retire un rein de porc de sa boîte pour le préparer à la transplantation au Massachusetts General Hospital, le 16 mars 2024, à Boston. Keystone

Le premier patient vivant à avoir reçu une greffe de rein de porc génétiquement modifié est décédé, a annoncé l'hôpital qui a pratiqué la greffe dans un communiqué.

«Mass General est profondément attristé par le décès soudain de Rick Slayman. Nous n'avons aucune indication qu'il s'agisse d'une conséquence de sa récente transplantation», a déclaré l'hôpital Massachusetts General Hospital, situé à Boston.

En mars dernier, les chirurgiens du Mass General Hospital (MGH) avaient réalisé une première mondiale en opérant en quatre heures cet homme de 62 ans qui souffrait d'une maladie rénale en phase terminale. L'hôpital a déclaré samedi en fin de journée que «Slayman sera à jamais considéré comme une lueur d'espoir pour d'innombrables patients transplantés dans le monde entier et nous lui sommes profondément reconnaissants de sa confiance et de sa volonté de faire progresser le domaine de la xénotransplantation».

La pénurie d'organes est un problème chronique dans le monde et l'hôpital de Boston a déclaré en mars qu'il y avait plus de 1.400 patients sur la liste d'attente pour une greffe de rein rien qu'au MGH.

Le rein de porc utilisé pour la transplantation a été fourni par une société de biotechnologie du Massachusetts appelée eGenesis et a été génétiquement modifié pour éliminer les gènes nocifs et ajouter certains gènes humains, a déclaré l'hôpital.

Rick Slayman, qui souffrait de diabète de type 2 et d'hypertension, avait reçu une greffe d'un rein humain en 2018, mais celui-ci avait commencé à ne plus fonctionner cinq ans plus tard et le patient était sous dialyse. (dal/afp)