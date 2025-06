Des «nepo-babies» contrariés: Romeo et Brooklyn Beckham se seraient déchirés en raison de ce mannequin: Kim Turnbull. La brouille touche toute la famille, même David et Victoria.

Le mannequin au coeur de la brouille du clan Beckham s'exprime enfin

Le clan Beckham continue sa guerre. L'ex de Romeo Beckham – et supposément de son frère aîné Brooklyn Beckham – a saisi Instagram pour rétablir la vérité sur le conflit qui déchire les deux frangins.

La deuxième brouille la plus célèbre de la planète après celle de Harry et Meghan VS le reste du clan royal n'est pas près de trouver sa résolution. On parle bien entendu de celle qui oppose Brooklyn Beckham, 26 ans, à son frère Romeo, 22 ans, deux des rejetons de Victoria et «Sir» David Beckham.



Au coeur de la brouille entre les frangins, une fille, Kim Turnbull, qui sortait avec Romeo, mais qui aurait également fréquenté l'aîné, des années auparavant.

Kim Turnbull, 24 ans, est active dans le milieu de la mode et du design. Elle est également DJ.

Ce dernier n'aurait pas bien accepté que la mannequin et DJette se rapproche à nouveau de la famille Beckham, doutant de ses intentions. Pour rappel, Brooklyn avait même loupé la fête célébrant les 50 ans de son père, ne souhaitant pas se retrouver dans la même pièce que son ex. Cette absence criante avait fait la une des médias people, et attristé tout son clan.

Or, le 5 juin, Kim et Romeo se sont séparés, sur fond de toutes ces tensions familiales. Si la planète a entrevu dans cette rupture l'opportunité d'une réconciliation entre les deux frangins, que nenni.



Avant leur séparation: Romeo et Kim.

Selon Page Six, Brooklyn semble toujours bouder dans son coin. Il n'a pas offert un mot public d'encouragement à l'endroit de son daron, pourtant récemment anobli par le roi. Or, ce n'est pas rien, tout de même; l'ex-footballeur star David Beckham peut désormais se faire appeler «Sir». Brookyln se serait dit «heureux» que son père reçoive cet insigne honneur, mais le nouveau chevalier n'a pas reçu cette gratification de façon directe de la part de son fiston. Il l'aurait appris en lisant les médias.

Pourquoi une attitude aussi froide? Brooklyn semble toujours en vouloir à ses parents en raison de disputes survenues lors de son mariage avec Nicola Peltz, la fille du milliardaire Nelson Peltz. Tout cela s'étant passé en 2022, on peut dire que Brooklyn a la rancune très, très, très solide.

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz se sont mariés en 2022.

Désormais, l'aîné des Beckham semble faire bande à part avec sa richissime belle-famille. Une source a même assuré à Page Six que le nepo-baby, qui a gravé sur son corps pas moins de 70 tatouages en l'honneur de sa chérie Nicola, ne souhaitait «plus avoir aucun contact» avec ses parents, mais également avec ses fères et soeur, Romeo, Cruz et Harper, avec qui il a pourtant toujours été très proche.

Le message de Kim Turnbull

Face à cette situation qui semble inextricable, une voix s'est élevée pour tenter de clarifier la situation: celle de Kim Turnbull, l'ex de Romeo – et supposément celle de Brooklyn.

Victime d'une vague de cyberharcèlement depuis que toute cette histoire a éclaté, et assurant« ne plus supporter les mensonges», celle-ci s'est fendue ce lundi d'un long message sur Instagram. Et elle est catégorique: non, elle n'a jamais été en couple avec Brookyln Beckham. Le mannequin de 24 ans garantit qu'elle et Brooklyn «n'ont jamais eu de relation amoureuse à QUELQUE titre que ce soit, à QUELQUE moment que ce soit».

«Rien entre nous n’a dépassé une simple amitié d’école à l’âge de 16 ans» Kim, en story Instagram

Le message de Kim sur Instagram.

Kim a déclaré souhaiter se «retirer de la conversation en cours et rétablir les faits pour le bien de toutes les personnes impliquées».

Voilà qui pourrait bien aller dans le sens de sources proches du clan, qui assuraient sous couvert que Brooklyn et Kim n'avaient effectivement jamais entretenu de relation amoureuse.

«C'est juste une excuse pour trouver un sujet de dispute» Une source à Page Six, au sujet d Brooklyn.

Le message de Kim, qui, en filigrane, traite Brooklyn d'affabulateur, pourrait bien ne pas arranger les choses entre les deux frangins. Heureusement, on peut compter sur David qui, pour la Fête des pères, a tenté de rabibocher les diverses parties, à sa façon.

Il a posté des photos de famille, notamment quand ses enfants étaient bébé, avec pour légende: «Mon travail le plus important et mon préféré dans la vie est d'être papa...».

Il a tagué tout le monde, et chacun de ses enfants a répondu par un joli commentaire... sauf Brooklyn. Comme dit le sage, laissons du temps au temp-érament de feu.