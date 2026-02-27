beau temps17°
famille royale britannique

Une ex-petite amie du prince Edward s'apprête à tout déballer

PRINCE EDWARD&#039;S ACTRESS FRIEND RUTHIE HENSHALLL AT A PHOTOCALL FOR THE HIT BROADWAY MUSICAL &quot; SHE LOVES ME&quot;, WHICH IS DUE TO OPEN AT LONDON&#039;S SAVOY THEATRE ON TUESDAY, JULY 12. (Ph ...
Ruthie Henshall, au début des années 90, à l'époque où elle fréquentait le prince Edward.PA Images

Une ex-petite amie royale s'apprête à tout déballer

Alors que la famille royale britannique patauge dans le scandale Andrew, les Windsor doivent se préparer à la publication imminente des mémoires d'une ancienne copine royale: l'actrice de théâtre britannique Ruthie Henshall, qui a fréquenté le prince Edward, le frère cadet du roi Charles.
27.02.2026, 16:5727.02.2026, 16:57
Marine Brunner
Marine Brunner

Pas une année ne passe sans qu'un biographe bien informé, un ex-majordome revanchard ou employé déçu ne fasse transpirer les assistants royaux en publiant le compte-rendu de son expérience chez les Windsor. La prochaine est une star des planches bien connue des Britanniques: Ruthie Henshall, 58 ans, qui compte rien de moins que le fils de la regrettée Elizabeth II, Edward, parmi ses ex. Avouez que c'est une anecdote plutôt chic.

Pour ceux qui ne serait pas familiers avec le moins connu des quatre enfants de la défunte reine d'Angleterre, petit topo: cadet de la fratrie, Edward, 61 ans, est réputé pour être un membre de la Firme aussi actif que discret. Marié depuis des années à la très populaire duchesse Sophie, le couple partage deux enfants, Louise et James, 22 et 18 ans.

Leur portrait, ici.

La «mauviette» de la famille royale est devenue indispensable

Quelques années avant de courtiser la roturière qui deviendra sa femme, le jeune prince s'est lié de manière intermittente à Ruthie Henshall, alors actrice débutante dans le West End en tant que choriste.

Agé de 23 ans à l'époque, Edward, lui, travaille en tant qu'imprésario. «Je suis véritablement tombée amoureuse de lui», confiera la showgirl.

CAMBRIDGE, UNITED KINGDOM - MARCH 10: Prince Edward Riding His Bicycle At Cambridge University. Session Pictures To Mark His 21st Birthday (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images)
Le jeune Edward, âgé de 21 ans, à l'université Cambridge.Image: Tim Graham Photo Library

Après des débuts secrets, le couple se rendra fréquemment à Windsor pour boire le thé chez la reine Elizabeth, dîner à Buckingham Palace ou participer aux célèbres barbecues du château de Balmoral, pendant les vacances d'été.

Vous pouvez aller boire le thé chez Charles III cet été

Dans une interview en 2023, Ruthie Henshall racontait notamment que Lady Diana l'avait incitée à chanter à tue-tête le tube des Misérables, «I Dreamed A Dream», devant Sa Majesté.

«Je n'étais pas nerveuse car Charles venait de me préparer deux Martinis, et c'est pourquoi je me suis retrouvée à chanter devant la Reine. Ce n'était pas difficile, étant donné que j'étais complètement ivre»
Ruthie Henshall, en 2023

Lorsque l'idylle du prince et de l'actrice a été révélée au grand jour, l'Evening Standard titrait son article «Le prince et la showgirl», qui deviendra trente ans plus tard le titre de ces mémoires.

Le livre offrira un «aperçu des coulisses d'une vie rocambolesque dans le monde de la comédie musicale et de ce qui se passe ensuite lorsqu'une danseuse tombe amoureuse d'un prince».
Le livre offrira un «aperçu des coulisses d'une vie rocambolesque dans le monde de la comédie musicale et de ce qui se passe ensuite lorsqu'une danseuse tombe amoureuse d'un prince».

Le couple s'est séparé en 1993, lorsque Ruthie Henshall décide de se concentrer sur sa carrière. Après son mariage, la comédienne a donné naissance à deux filles, tout en jouant dans des comédies musicales à succès telles que Billy Elliot, Oliver!, Miss Saigon et Cats.

Pourquoi parler maintenant

C'est après avoir retrouvé des souvenirs dans son garage, il y a cinq ans, que Ruth s'est lancée dans l'écriture de ces mémoires: «J’ai retrouvé de vieux journaux intimes que j’avais commencé à écrire dans les années 1980, puis toutes mes lettres du prince Edward, et j’ai été frappée de constater à quel point cette période de ma vie était précieuse», a-t-elle expliqué.

Commentaire
Pourquoi Charles III n'abdiquera jamais en faveur de son fils

Alors que les courtisans doivent déjà composer avec le scandale Andrew, c'est peu dire qu'ils doivent appréhender cette publication et les révélations de cette ancienne maîtresse, aussi flatteuse soit-elle.

Selon le Telegraph, on ignore si le palais a pu prendre connaissance de l'ouvrage en avant-première. Ceci dit, étant donné que l'actrice serait restée en bons termes avec le prince Edward et son épouse, ils n'ont pas à se faire trop de mauvais sang.

D'autant que Ruthie Henshall est univoque quand il s'agit de la famille royale britannique: «Je n'ai que des éloges à leur égard. La Reine, en particulier, était charmante. Et moi, cette jeune choriste qui sortait avec son fils… ça a dû être son pire cauchemar!»

On en saura plus en juillet 2026, au moment de la publication de The Showgirl and the Prince.

