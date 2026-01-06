en partie ensoleillé-5°
DE | FR
burger
Suisse
Migros

Les marques de bière de Feldschlösschen disparaissent de Denner

Feldschlösschen stoppe les livraisons au groupe Migros
Feldschlösschen stoppe ses livraisons au groupe MigrosImage: keystone

Une grande marque de bières et sodas disparaît des enseignes Migros

De nombreuses marques vont disparaitre, un temps, des rayons de Denner et Migrolino.
06.01.2026, 17:4906.01.2026, 17:49

Si la bière Feldschlösschen est difficile à trouver dans les magasins Denner et Migrolino, qui appartiennent tous deux au groupe Migros, c'est que le distributeur est en conflit avec la brasserie de Rheinfelden au sujet des prix.

Gaby Gerber, responsable de la communication de Feldschlösschen, confirme l'information à l'agence de presse AWP:

«Nous avons décidé de suspendre temporairement nos livraisons de produits au groupe Migros.»

Le média Blick a fait état de cette guerre des prix entre le brasseur et Migros, mais ce n'est pas une première pour ce dernier. Le géant orange est coutumier de ces bras de fer financiers, récemment avec Coca-Cola, Lindt, Thomy ou encore les céréales Kellogg's.

A ce propos 👇

Migros se sent trompée par ces marques et les retire des magasins

Parallèlement, la brasserie regrette l'interruption des livraisons et se dit confiante quant à la disponibilité de sa gamme de bières et de boissons «dans un avenir proche». Outre les bières Feldschlösschen, les marques de bières internationales et d'autres boissons de la brasserie, qui appartient au groupe Carlsberg, sont également concernées.

On y trouve notamment la Grimbergen, la 1664, la Guinness, la Schneider Weisse et la Super Bock. Des bières comme l'Uszit, la Valaisanne, la 1291 ou les cidres Somersby sont également concernés, ainsi que les eaux minérales Rhäzünser, le Pepsi et le 7up. Mais un porte-parole de Denner se veut rassurant auprès de Blick:

«Nous nous engageons pour des prix plus bas. Nous regrettons que les négociations aient entraîné des difficultés d'approvisionnement et nous sommes convaincus de pouvoir bientôt proposer à nouveau l'assortiment habituel à des prix équitables».
L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
D'autres photos d'oiseaux moches
1 / 14
D'autres photos d'oiseaux moches
source: imgur / imgur
partager sur Facebookpartager sur X
A$AP Rocky casse l’internet
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce dispositif «méconnu», mais très efficace a sauvé la Suisse
Le drame survenu dans la nuit de la Saint-Sylvestre à Crans-Montana a fait de nombreux blessés, graves pour la plupart. Plusieurs pays ont apporté leur aide grâce à un mécanisme spécifique activé dans les situations d'urgence.
Le dramatique incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, a coûté la vie à 40 personnes et en a blessé 116, grièvement pour la plupart. En réaction, plusieurs pays d'Europe ont apporté leur aide à la Suisse, notamment en accueillant des victimes dans leurs hôpitaux. «Au total, une cinquantaine de blessés ont ou vont être transférés vers des pays européens», annonçait Mathias Reynard, le président du Conseil d’Etat valaisan, vendredi 2 janvier. La France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne ou encore la Belgique font partie de ceux qui se sont mobilisés.
L’article