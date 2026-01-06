Feldschlösschen stoppe ses livraisons au groupe Migros Image: keystone

Une grande marque de bières et sodas disparaît des enseignes Migros

De nombreuses marques vont disparaitre, un temps, des rayons de Denner et Migrolino.

Plus de «Suisse»

Si la bière Feldschlösschen est difficile à trouver dans les magasins Denner et Migrolino, qui appartiennent tous deux au groupe Migros, c'est que le distributeur est en conflit avec la brasserie de Rheinfelden au sujet des prix.

Gaby Gerber, responsable de la communication de Feldschlösschen, confirme l'information à l'agence de presse AWP:

«Nous avons décidé de suspendre temporairement nos livraisons de produits au groupe Migros.»

Le média Blick a fait état de cette guerre des prix entre le brasseur et Migros, mais ce n'est pas une première pour ce dernier. Le géant orange est coutumier de ces bras de fer financiers, récemment avec Coca-Cola, Lindt, Thomy ou encore les céréales Kellogg's.

Parallèlement, la brasserie regrette l'interruption des livraisons et se dit confiante quant à la disponibilité de sa gamme de bières et de boissons «dans un avenir proche». Outre les bières Feldschlösschen, les marques de bières internationales et d'autres boissons de la brasserie, qui appartient au groupe Carlsberg, sont également concernées.

On y trouve notamment la Grimbergen, la 1664, la Guinness, la Schneider Weisse et la Super Bock. Des bières comme l'Uszit, la Valaisanne, la 1291 ou les cidres Somersby sont également concernés, ainsi que les eaux minérales Rhäzünser, le Pepsi et le 7up. Mais un porte-parole de Denner se veut rassurant auprès de Blick: