WhatsApp permettra de faire d'une tablette l'appareil principal. imago

WhatsApp pourra être utilisé sans smartphone

Les propriétaires d'un iPad doivent aujourd'hui disposer d'un iPhone ou d'un smartphone Android pour utiliser WhatsApp sur leur tablette Apple. Cette situation devrait bientôt changer.

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Les utilisateurs de WhatsApp pourront bientôt faire de leur iPad l'appareil principal de la messagerie. C'est ce que rapporte WABetainfo, qui a découvert cette fonctionnalité dans une version préliminaire de l'application. Jusqu'à présent, les utilisateurs d'iPad ne pouvaient utiliser WhatsApp qu'en mode compagnon et devaient d'abord l'associer à un iPhone ou à un smartphone Android.

«Pour la première fois, les utilisateurs pourront enregistrer leur compte WhatsApp directement sur l'iPad et en faire leur appareil principal», écrit WABetainfo. Ceux qui préfèrent le mode compagnon pourront continuer à utiliser l'application comme auparavant.

Les utilisateurs pourront ainsi enregistrer leur compte WhatsApp sur l'iPad exactement comme ils le font sur un iPhone ou un appareil Android. Après l'installation et le premier lancement de l'application, il suffira de sélectionner l'indicatif du pays, de saisir son numéro de téléphone, puis d'entrer un code de confirmation à six chiffres.

Quel est l'avantage?

Avec l'iPad comme appareil principal, les utilisateurs de WhatsApp auront accès à toutes les fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles en mode compagnon. Parmi elles figurent notamment le partage de la position en direct et les listes de diffusion.

En outre, les utilisateurs ne seront plus automatiquement déconnectés de WhatsApp sur leur iPad après quatorze jours d'inactivité sur leur smartphone. Cette évolution sera particulièrement utile à celles et ceux qui utilisent plus souvent WhatsApp sur leur iPad que sur leur téléphone.

L'association par code QR disparaît

Jusqu'à présent, WhatsApp fonctionnait toujours comme un appareil secondaire sur l'iPad. Les utilisateurs devaient ouvrir la messagerie sur leur iPhone ou leur smartphone Android, accéder à la liste des appareils associés, puis scanner le code QR affiché sur l'iPad.

Les deux appareils étaient alors associés, permettant ensuite d'accéder au compte WhatsApp depuis l'iPad.

On ne sait pas encore quand cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs. L'attente ne devrait toutefois plus être très longue. Comme l'écrit WABetainfo, la fonction est déjà présente dans la version de la messagerie disponible sur l'App Store et son déploiement est en cours de manière progressive. (sha/trad. hun)