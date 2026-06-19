assez ensoleillé33°
DE | FR
burger
Société
Espace

Espace: le Soleil ne devrait finalement pas engloutir la Terre

Le Soleil ne devrait finalement pas engloutir la Terre
Dans environ cinq milliards d'années, le Soleil va se transformer en étoile géante (illustration).Image: Shutterstock

Le Soleil ne devrait finalement pas engloutir la Terre

Les scientifiques estimaient que la Terre pourrait être avalée par le Soleil. Bonne nouvelle: une étude a démontré qu'ils faisaient possiblement fausse route.
19.06.2026, 14:5919.06.2026, 14:59

On pensait que la Terre finirait engloutie par le Soleil quand celui-ci se transformera en étoile géante. Mais notre planète pourrait finalement échapper à ce destin cruel, selon une étude publiée vendredi.

Dans environ cinq milliards d'années, quand l'hydrogène de son noyau sera entièrement épuisé, le Soleil va passer par deux phases d'expansion, devenant une géante rouge, puis une étoile dite «AGB» lorsque l'hélium de son noyau sera à son tour épuisé.

Grosse découverte sur Mars

Si la vie sera déjà devenue impossible sur Terre depuis bien longtemps, ces deux phases d'expansion vont avoir de lourdes conséquences sur notre planète.

D'une part, le Soleil va s'étendre considérablement, augmentant ainsi les forces de marées gravitationnelles. Entre la Terre et la Lune, ces forces créent des ondes de marée dans les océans. L'énergie de ces marées qui est dissipée au fond des océans ralentit la rotation de la Terre et éloigne petit à petit la Lune.

Le Soleil va grossir

Quand le Soleil va grossir et sa surface se rapprocher de la Terre, des ondes de marée de plus en plus intenses vont aussi se propager dans l'étoile. Leur dissipation aura pour effet d'attirer notre planète vers l'astre.

D'autre part, le Soleil va perdre une partie importante de sa masse, sous forme de vents stellaires. Ce qui va, au contraire, éloigner l'orbite de la Terre.

«Plombière de l'espace»: Artemis a un problème de toilettes

«Le sort de la Terre dépend d'un équilibre délicat entre ces deux effets», explique dans un communiqué Mats Esseldeurs, auteur principal de l'étude publiée dans Astronomy & Astrophysics, et chercheur à l'Institut d'astronomie de l'Université de Louvain (Belgique).

«Si les interactions de marée prédominent, la Terre est engloutie par le Soleil. Si la perte de masse de ce dernier prédomine, la Terre s'échappe vers une orbite plus grande que le rayon de son étoile.»
Mats Esseldeurs

Echapper aussi à la spirale fatale

Jusqu'à présent, les scientifiques penchaient pour la première hypothèse. Mais leurs calculs s'appuyaient sur des descriptions simplifiées de la dissipation des marées au sein des étoiles géantes.

Grâce aux progrès réalisés depuis une quinzaine d'années sur la modélisation des marées, les auteurs de l'étude ont pu montrer que «la dissipation est plus faible que ce qu'on attendait avant», dit à l'AFP Stéphane Mathis, astrophysicien au CEA Paris-Saclay.

L’une des plus grandes étoiles de l'Univers risque d'exploser sous nos yeux

Parallèlement, l'équipe s'est notamment tournée vers L2 Puppis, une étoile proche souvent considérée comme un «vieux cousin» du Soleil pour mieux estimer sa perte de masse au cours de son évolution future. Stéphane Mathis, co-auteur de l'étude, souligne:

«Avec une meilleure physique des marées et les contraintes les plus avancées qu'on a sur la perte de masse, cela nous permet de dire qu'en l'état actuel des connaissances, la Terre a la possibilité de s'éloigner du Soleil contrairement à ce qu'on prédisait avant.»
Stéphane Mathis

Dans ces nouvelles simulations, Mars échappe aussi à la spirale fatale. Mais pas Mercure et Vénus, les deux planètes les plus proches de notre étoile, qui sont inexorablement englouties par le Soleil en expansion.

Après cette phase, celui-ci deviendra une naine blanche, un astre extrêmement dense, d'une très faible luminosité et sans fusion nucléaire active, qui se refroidira très lentement. (ats/yal)

Plus d'articles sur (ou dans) l'espace
Quand l'armée américaine testait des bombes atomiques dans l'espace
Quand l'armée américaine testait des bombes atomiques dans l'espace
de Niclas Staritz
De la vie extraterrestre découverte sur une exoplanète? Ce que l'on sait
De la vie extraterrestre découverte sur une exoplanète? Ce que l'on sait
Cette fusée américaine contient une cargaison controversée
Cette fusée américaine contient une cargaison controversée
On sait où chercher des traces de vie sur Mars
On sait où chercher des traces de vie sur Mars
de Dorothea Meadows
Thèmes
Sur la Lune, les astronautes de la NASA s'habilleront en Prada
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Face aux poêles toxiques, un chef explique comment faire le bon choix
Les poêles en téflon sont de plus en plus controversées. Fonte, inox, céramique ou aluminium: petit guide avec le chef Marc-André Dietrich.
Depuis quelques années, les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont sur toutes les lèvres. Ces «polluants éternels» s'accumulent dans l'environnement, dans l'eau et dans l'organisme humain, car ils se dégradent à peine. Les informations faisant état de concentrations préoccupantes de PFAS se multiplient. Dernier exemple en date: le lait suisse.
L’article