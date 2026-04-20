Le nouvel abonnement Plus de WhatsApp offre davantage d'options de couleurs, d'icônes et jusqu'à 20 discussions épinglées. Image: NurPhoto / imago

WhatsApp lance son abo payant: voici ce qu'il faut savoir

WhatsApp teste un abonnement payant permettant davantage de personnalisation sur l'app. En Europe, il devrait coûter 2,49 euros par mois. Dans un premier temps, ce mode n’est pas disponible pour tous les utilisateurs.

Marcel Horzenek / t-online

Plus de «International»

Un article de

La messagerie WhatsApp a commencé à tester un abonnement payant nommé WhatsApp Plus. L’offre s’adresse aux utilisateurs souhaitant personnaliser davantage l’application, rapporte le portail spécialisé WABetaInfo. Dans un premier temps, seuls certains utilisateurs Android de la version bêta 2.26.15.11 y ont accès.

Les fonctionnalités de base de la messagerie restent gratuites. Les messages, les appels vocaux et vidéo ainsi que le chiffrement des données de bout en bout restent disponibles pour tous les utilisateurs sans changement. L’abonnement est purement optionnel et s’adresse à ceux qui souhaitent adapter l’interface et les fonctions supplémentaires de l’application selon leurs préférences. Cette offre ne s’applique pas à la version distincte WhatsApp Business.

En Europe, le prix mensuel s’élève à 2,49 euros (2,29 francs) selon WABetaInfo. Ce montant pourrait encore évoluer avant un déploiement plus large. La facturation s’effectue mensuellement via Google Play et se renouvelle automatiquement, est-il précisé. Les utilisateurs souhaitant résilier leur abonnement doivent le faire au plus tard 24 heures avant la prochaine échéance de paiement. Certains utilisateurs pourraient en outre bénéficier d’un mois gratuit d’essai.

De nouvelles couleurs, icônes et discussions épinglées

Les abonnés peuvent choisir la couleur dominante de l’application parmi 18 teintes, dont différentes nuances de violet, d’orange et de vert. La couleur sélectionnée remplace le vert habituel de WhatsApp dans toute l’interface utilisateur. De plus, 14 icônes d’application sont proposées, allant de variantes pastel sobres à des designs plus élaborés avec effets scintillants ou dégradés.

Le nombre de conversations pouvant être épinglées en haut de la liste passe de trois à 20, selon le rapport. Dix sonneries supplémentaires sont également disponibles pour les appels entrants. Les abonnés auront en outre accès à des packs de stickers spéciaux, dont les effets animés peuvent occuper tout l’écran. Ces animations s’afficheront également si le destinataire ne dispose pas d’un abonnement.

Collections pour listes de discussions

Une autre fonctionnalité s’adresse aux utilisateurs gérant de nombreuses conversations en parallèle. Les abonnés peuvent ainsi définir des paramètres tels que les thèmes de couleur ou les sons de notification pour des listes entières de discussions. Les nouvelles conversations ajoutées à une liste existante reprendront ainsi automatiquement ses réglages.

Toujours selon WABetaInfo, l’abonnement devrait être progressivement déployé au cours des prochaines semaines pour un nombre croissant de comptes Android. Une version pour le système d’exploitation Apple iOS est également prévue, mais à une date ultérieure.

WhatsApp étudie quelles autres fonctionnalités pourraient être ajoutées par la suite et souhaite s’appuyer pour cela sur les retours des premiers utilisateurs abonnés.