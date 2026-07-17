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Ces 9 nouveaux emojis arrivent bientôt sur nos smartphones

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Chaque année, de nouveaux symboles font leur apparition dans les bibliothèques d'emojis. (Photo d'illustration)Thinkstock de Getty-Images-bilder

Ces 9 emojis arrivent bientôt sur nos smartphones

Le Consortium Unicode a approuvé de nouveaux émojis. Parmi eux: un cornichon, un phare et un météore. Voici quand ces nouveaux symboles seront disponibles sur nos appareils.
17.07.2026, 20:5017.07.2026, 20:50
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t-online

Le Consortium Unicode, qui uniformise à l'échelle mondiale les caractères et symboles utilisés sur les appareils numériques, a lancé de nouveaux émojis. C'est ce qu'annonce la présidente du sous-comité Emoji d'Unicode, Jennifer Daniel, dans sa newsletter «Did Someone Say Emoji?».

Parmi les nouveaux émojis figurent un phare, une gomme, un filet de pêche ainsi que de nouveaux signes de la main avec des pouces pointant vers la gauche et vers la droite. On trouve également un «visage souriant fissuré». Celui-ci est destiné aux moments où «la façade soigneusement construite se fissure, mais où il faut néanmoins continuer à sourire», écrit Jennifer Daniel.

Une imprécision corrigée

Les nouveaux émojis corrigent également une imprécision. Pour l'émoji de la comète, les représentations des entreprises telles qu'Apple, Microsoft et Google différaient jusqu'ici fortement les unes des autres, selon Jennifer Daniel. Tantôt elle était représentée comme une boule de glace bleue, tantôt comme un bloc rocheux incandescent entrant dans l'atmosphère.

Or, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi deux symboles distincts seront désormais utilisés. La comète restera une traînée de glace bleue, tandis que le nouvel émoji météore montrera un bloc rocheux accompagné d'une traînée de feu.

Voici les nouveaux emojis qui devraient faire leur apparition au printemps.
Voici les nouveaux emojis qui devraient faire leur apparition au printemps.Image: Jennifer Daniel

La situation était similaire pour deux autres motifs. Il existait ainsi jusqu'à présent un symbole pour le concombre, mais aucun pour le cornichon. Avec cette mise à jour, le cornichon mariné reçoit son propre symbole, tandis que l'émoji du concombre frais demeure inchangé.

Un papillon à l'origine de confusions

Des confusions étaient également apparues avec le papillon: selon l'appareil utilisé, les utilisateurs disposaient dans leur bibliothèque d'émojis soit d'un morpho bleu, soit d'un monarque orange. Avec la nouvelle mise à jour, le monarque obtient désormais son propre symbole, ce qui doit permettre d'éliminer ces confusions à l'avenir.

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Toujours selon Jennifer Daniel, tous ces changements visent à améliorer la qualité de la collection d'émojis tout en créant de la place pour de nouveaux symboles. Les émojis existants ne seraient pas supprimés, mais simplement adaptés, précise-t-elle.

Quand arriveront les nouveaux émojis?

L'apparence finale des symboles dépendra du fabricant concerné. Google, Apple, Samsung, Meta et X y apporteront chacun leurs propres créations graphiques. Les nouveaux caractères doivent arriver sur les claviers des téléphones au printemps prochain, avec la version Emoji 18.0. (sha / trad. ysc)

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