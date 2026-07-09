Un abonnement payant permet d'augmenter l'espace de stockage d'un compte Google. Y souscrire sera peut-être bientôt nécessaire pour certains utilisateurs Android. Imagebroker / Imago

Google change une règle importante sur Android

Les sauvegardes de téléphone Android occupent désormais davantage d'espace sur les comptes Google, les SMS, appels et paramètres étant notamment inclus dans le quota de stockage.

Marcel Horzenek / t-online

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Google a modifié les règles de la fonctionnalité de sauvegarde des téléphones Android. Désormais, en cas de nouvelle sauvegarde, les SMS, les listes d'appels, les paramètres de l'appareil et les données de certaines applications comptent également dans l'espace de stockage occupé du compte Google. Jusqu'ici, la plupart de ces données n'étaient pas comptabilisées dans le quota.

Les photos et vidéos de Google Photos occupaient déjà de l'espace depuis longtemps, tout comme les images et vidéos issues des messages MMS. Désormais, c'est presque l'intégralité de la sauvegarde du téléphone qui entre dans le quota de stockage, comme l'explique l'entreprise dans un billet de blog.



La nouvelle règle s'applique dans un premier temps à tous ceux qui configurent une nouvelle sauvegarde Android. Selon Google, les comptes existants suivront dans les prochains mois. Le changement ne sera donc pas visible simultanément sur tous les appareils.

15 gigaoctets gratuits, davantage contre paiement

Selon Google, une sauvegarde augmente en moyenne d'environ 40 mégaoctets en raison de ces données supplémentaires. La quantité de stockage réellement utilisée dépend du nombre de messages, d'appels et de données d'applications présents sur le téléphone.

Chaque compte Google comprend 15 gigaoctets de stockage gratuit. Cet espace est partagé entre Gmail, Google Drive et Google Photos, et désormais aussi la sauvegarde Android. Les personnes ayant besoin de davantage d'espace peuvent l'étendre via l'abonnement Google One. Celui-ci débute à 2 francs par mois pour 100 gigaoctets et peut aller jusqu'à plus de 200 francs par mois pour 30 téraoctets. Les formules les plus chères incluent en outre des fonctionnalités d'intelligence artificielle.

Les personnes qui épuisent leur quota le remarquent aussi sur d'autres services Google. Il devient alors impossible d'envoyer ou de recevoir des e-mails via Gmail, de téléverser des fichiers sur Google Drive, et les nouvelles photos ne sont plus sauvegardées.

Plus de paramètres en contrepartie

En contrepartie, Google accorde désormais aux utilisateurs davantage de contrôle sur le contenu de leur sauvegarde. Dans les semaines à venir, l'entreprise introduira des options permettant d'exclure individuellement de la sauvegarde les SMS et MMS, la liste des appels et les paramètres de l'appareil. Des applications entières peuvent également être exclues, comme WhatsApp.

La sauvegarde de cette dernière application compte déjà, sous Android, dans le stockage Google depuis 2024, et peut être gérée directement depuis l'application elle-même.

Sur les téléphones Pixel de Google, les utilisateurs doivent, dans les «paramètres», cliquer sur «Comptes et sauvegarde», puis sur «Sauvegarde Google». Sur les appareils d'autres fabricants, cette fonction se trouve généralement sous «Google». Un aperçu indique par ailleurs l'espace déjà occupé; il permet également de supprimer certaines sauvegardes individuellement. (trad. ysc)