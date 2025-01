Vidéo: watson

Il invente des trucs trop cool

Un ingénieur a créé une moto électrique capable de rouler en crabe, d’avancer, de reculer et de tourner sur elle-même.

Il était une fois James Bruton, ingénieur et ancien concepteur de jouets, à l’origine d’une invention hors du commun: une moto électrique capable de se déplacer dans toutes les directions. L’homme n’en est pas à son premier coup d’éclat, puisqu’il a déjà créé un véhicule quadrupède inspiré de Star Wars, ainsi qu’un robot avec des bras articulés tenant en équilibre sur un ballon. Sa spécialité est la robotique d'équilibre.

Le meilleur ambassadeur de la robotique d'équilibre, c'est BB-8. Image: lucasfilm

Cette moto, montée sur deux énormes boules, est totalement omnidirectionnelle. Elle peut avancer, reculer, pivoter à l’arrêt et même se déplacer latéralement, à la manière d’un crabe, tout en maintenant son équilibre.

Les roues de la moto sont en réalité des ballons provenant… d’un magasin de fournitures de cirque. Elles sont rigides, creuses et peuvent être remplies de sable pour ajuster leur vitesse de roulement: plus elles sont pleines, plus elles ralentissent.

Cette moto est le fruit d’un ingénieux assemblage combinant des composants imprimés en 3D, des supports métalliques découpés au laser et cinq moteurs électriques alimentés par six batteries, permettant de contrôler la rotation des roues dans le sens voulu. Un système de stabilisation gyroscopique, également alimenté par un moteur électrique, assure l’équilibre du véhicule.



Voici le système qui permet de rendre la roue omnidirectionnelle. Image: youtube

Pas sûre que les balles rouges soient du meilleur effet là-dessus. Image: Warner Bros.

Si la moto rappelle le Batpod du film The Dark Knight, elle est loin d’être un monstre de puissance. D'une part, les boules ne sont pas fixées au cadre, donc tout l'engin se désagrège à une vitesse trop élevée. De plus, les roues deviennent glissantes en amassant trop de poussière, il faut donc les nettoyer en permanence. De surcroît, elle n’est pas conçue pour franchir la moindre bosse. Mais qui sait? James Bruton est peut-être un visionnaire qui vient d’imaginer la moto du futur.

