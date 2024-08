Les téléphones portables à touches sortent de leur sommeil de Belle au bois dormant. Image: watson

Les ventes de portables à touches explosent et voici qui les achète

Les téléphones portables à touches connaissent un renouveau, mais qui les achète vraiment?

Oliver Wietlisbach Suivez-moi

Plus de «Société»

Après les disques vinyles, le bon vieux téléphone à touches est de retour. C'est du moins ce qu'affirme Digitec Galaxus, et le plus grand détaillant en ligne suisse doit savoir de quoi il parle. Les ventes des soi-disant «dumb phones» ont explosé de 66% par rapport à l'année précédente. D'autres détaillants en ligne, comme Brack, confirment cette tendance.



Pour les téléphones simples sans écran tactile, avec lesquels on peut principalement passer des appels, envoyer des SMS et écouter de la musique, le terme «feature phone» s'est également imposé. L'ancien roi des téléphones, Nokia, surfait déjà sur la vague rétro depuis plusieurs années et a lancé des rééditions légèrement modernisées de ses téléphones cultes: dernièrement, un nouveau Nokia 3210.



La réédition du Nokia 3210 (à droite) pour le 25e anniversaire du modèle original de 1999. bild: phonearena

Les «dumb phones» sont désormais «cool»

«Les téléphones ennuyeux sont désormais cool», c'est ainsi que le journal britannique The Guardian a décrit l'amour prétendument redécouvert des jeunes pour les téléphones portables simples et sans fioritures.

Pourquoi?



«Ils se sentaient constamment joignables et donc surveillés, constamment distraits et improductifs par les applications des réseaux sociaux ou tombaient souvent dans le défilement sans fin de leurs flux (doomscrolling). Ils sont extrêmement sceptiques à l'égard de sujets tels que le tracking et la protection des données.» Radio bavaroise br.d

En bref, de nombreux représentants de la génération Z auraient grandi avec des smartphones et seraient fatigués des écrans omniprésents. Peut-être aussi fatigués du flot constant de mauvaises nouvelles – guerre en Ukraine, guerre au Proche-Orient – comme le suppose le sociologue de l'Internet Stephan Humer dans une interview accordée à la NZZ.

Mais est-ce vraiment la génération Z, c'est-à-dire les personnes nées entre 1996 et 2010, qui troquent leur iPhone contre un «feature phone» minimaliste?



Les statistiques de vente non représentatives de Digitec Galaxus donnent une autre image: «Plus de 50% des appareils sont destinés à une clientèle de plus de 45 ans. Trois appareils sur quatre sont destinés à des personnes de plus de 35 ans», écrit le commerçant en ligne. Moins de 10% des téléphones à touches sont achetés par des jeunes de moins de 24 ans.

La clientèle la plus fidèle des téléphones à touches est d'âge avancé et de sexe masculin.

Un bon quart des acheteurs de téléphones à touches ont plus de 55 ans. Cela se reflète également dans les statistiques de vente du commerçant en ligne. Dans la catégorie des feature phones, un téléphone portable simple à clapet du fabricant de mobiles pour seniors Emporia occupe la première place, suivie en deuxième position par le Nokia 800 Tough, un téléphone portable particulièrement stable. Le nouveau Nokia 3210 se place en troisième position.

Populaire (chez les seniors), le téléphone portable à clapet Emporia Simplicity Glam.

«C'est logique, après tout, les appareils sont plus faciles à utiliser, surtout pour les clients âgés, en raison des touches haptiques», explique Antonio Manduca de Galaxus. De plus, le terme «téléphone portable pour seniors» est relativement souvent recherché dans la boutique en ligne. Les fabricants de téléphones portables à touches devraient donc «s'adresser aux personnes âgées, mais aussi être pratiques pour les jeunes.»



Les fabricants continuent donc de miser sur le standard de saisie T9, c'est-à-dire les caractères bien connus de A-Z et ä-ü directement au-dessus des chiffres sur le téléphone portable.



Pourquoi les téléphones à touches sont encore achetés?

«Les téléphones à touches sont souvent achetés en raison de la plus grande autonomie de la batterie, afin d'être joignable le plus longtemps possible. En contrepartie, les gens renoncent aussi aux applications — et ce parfois très consciemment», explique Jan Johannsen, expert en smartphones chez Galaxus.

«En outre, du point de vue des parents, les téléphones portables constituent le premier appareil pour les enfants qui voyagent déjà seuls, mais qui ne doivent pas encore avoir de smartphone»

Les fabricants vantent également les mérites des «feature phones» pour les festivals: «Lors des festivals, on a moins à se soucier des dommages ou du vol avec un téléphone portable à touches bon marché», explique Johannsen.

Le «Boring Phone», présenté par la marque de bière Heineken et HMD, un fabricant de téléphones mobiles qui s'est assuré les droits de la marque Nokia pour les smartphones et les téléphones à touches. Image: HMD

Reste à savoir si le téléphone portable à touches dans les pays occidentaux n'est qu'un engouement passager ou si, comme le disque vinyle, il revient pour durer.



Dans d'autres régions du monde, les téléphones simples n'ont jamais disparu. En 2023, la part de marché des «feature phones» dans le monde représentait environ 18% du marché total des téléphones portables. Malgré la domination des smartphones, la demande reste stable, en particulier dans les régions à faible revenu et pour les utilisateurs qui préfèrent les appareils de communication simples, robustes et peu coûteux.



Chez nous, la part de marché des téléphones à touches est bien plus faible, probablement de l'ordre de 2%, comme aux Etats-Unis. Les leaders du marché des smartphones, Apple et Samsung, n'ont donc pas à s'inquiéter.

Traduit et adapté par Noëline Flippe