La situation en ville de Genève. Image: ShadeMap

«Le seul site dont on a besoin durant la canicule»

Une carte conçue pour réaliser des analyses géospatiales rencontre un succès grandissant en ligne depuis quelques semaines: elle montre la distribution des ombres tout au long de la journée, dans n'importe quel endroit sur terre.

Plus de «Société»

A défaut de pouvoir inverser l'inexorable hausse des températures et l'incessant enchaînement des canicules qui en découle, les gens sont désormais réduits à miser sur la créativité. Depuis le début des chaleurs estivales, on a vu passer toute sorte d'astuces censées rendre la vie plus supportable: couvertures de survie ou blanc de Meudon sur les fenêtres, bouteilles d'eau glacée devant le ventilateur, chaussettes et draps au congélateur... les solutions envisagées, plus ou moins efficaces, sont nombreuses.

C'est dans ce contexte de quête effrénée de fraîcheur que quelqu'un a exhumé des profondeurs de l'Internet un outil bien particulier: une carte qui montre, en temps réel et partout dans le monde, où se situent les zones à l'ombre. Elle s'appelle ShadeMap et est gratuite, du moins dans sa version de base.

Le fonctionnement est très simple. Après avoir choisi le lieu, le jour et l'heure souhaités, la carte montre comment les ombres bougent et se distribuent sur le sol tout au long de la journée. Le rendu, disponible en deux ou trois dimensions, permet ainsi d'identifier les endroits les plus et les moins exposés au soleil.

Exemple avec la Place de la Riponne, à Lausanne. Image: ShadeMap

Pour obtenir ce résultat, la carte trace le trajet reliant chacun de ses pixels à la position astronomique du soleil. Si le rayon croise un bâtiment, une montagne ou un arbre, le pixel se trouvera à l'ombre. Si ce n'est pas le cas, il sera alors au soleil. «Cela peut donner une idée générale de la répartition des ombres et de la direction du soleil», précise ShadeMap, en soulignant que la marge d'erreur peut s'élever à «plusieurs mètres». La version payante permettrait une analyse beaucoup plus précise.

Gros succès sur les réseaux

Il n'en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux s'emballent. Au cours de ces dernières semaines, les publications évoquant la carte se sont multipliées sur Tiktok et Instagram. De nombreux usages pratiques sont alors évoqués: choisir le côté le moins ensoleillé de la route, identifier le meilleur endroit pour parquer sa voiture, ou déterminer quelle portion d'une terrasse reste à l'ombre le plus longtemps. «En ce semaines de chaleur, c'est le seul site dont on a besoin», peut-on notamment lire en ligne.

Il est intéressant de remarquer que la carte n'a initialement pas été conçue pour ce genre d'utilisation. Son site évoque des applications allant de la photographie à l'agriculture, en passant par la pose de panneaux solaires, la chasse et la pêche.

Sur Internet, ShadeMap est parfois citée par des sites d'investigation et consacrés à l'OSINT, une méthode de renseignement à base de sources d'information publiques. Comparer la position et la forme des ombres permet, par exemple, de situer et de dater une image, indique le collectif Bellingcat. La canicule semble désormais avoir trouvé à cette carte un autre usage, ainsi qu'un public moins confidentiel. (asi)