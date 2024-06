Le Japon ou l'Allemagne? Osaka et Munich sont des destinations très convoitées. Image: Shutterstock

Voici où les Suisses partent en vacances cet été

Avec l'arrivée (théorique) de l'été, Airbnb a dévoilé les tendances de voyages des Suisses. Tour d'horizon.

Cette année, la belle saison a décidément eu de la peine à s'imposer en Suisse, les jours de soleil se perdant au milieu d'abondantes précipitations. Pourtant, le calendrier ne ment pas: c'est l'été, et il est temps de partir en vacances. Si vous êtes en panne d'idées, ou si vous voulez savoir vers quelles destinations vos compatriotes vont s'envoler, Airbnb vient de présenter les tendances de voyage des Suisses pour l'été 2024.

L'été 2024 est marqué par deux gros événements sportifs, le Championnat d'Europe de football et les Jeux Olympiques. Il semblerait que le premier intéresse davantage les Helvètes par rapport au deuxième. Si Paris est la ville la plus recherchée sur Airbnb au niveau mondial, la capitale française ne figure pas dans le classement des cinq destinations préférées des Suisses. Où on retrouve deux villes allemandes. Le top cinq donne l'image suivante:

Tokyo , Japon

, Japon Les Cornouailles , Royaume-Uni

, Royaume-Uni Iles Baléares , Espagne

, Espagne Osaka , Japon

, Japon Cologne , Allemagne

, Allemagne Munich, Allemagne

Autre particularité de cette année: le Japon, qu'on retrouve deux fois dans le top cinq, avec Tokyo et Osaka. «Généralement, les Suisses aiment voyager dans les pays voisins. Toutefois, cet été, ils semblent vouloir partir un peu plus loin», commente Airbnb dans un communiqué.

A la mer en famille

Les endroits de prédilection peuvent changer en fonction de la situation des voyageurs. Les familles suisses, par exemple, témoignent d’un fort intérêt pour les destinations balnéaires, à l'instar de Portimão, Alcúdia ou Grimaud, note Airbnb. Les lieux les plus trendy pour les familles sont les suivants:

Portimão , Portugal

, Portugal Alcúdia , Espagne

, Espagne Cologne , Allemagne

, Allemagne Serfaus , Autriche

, Autriche Iles Baléares , Espagne

, Espagne Stresa , Italie

, Italie Amalfi , Italie

, Italie Lac de Constance, Allemagne

Autre tendance de l'été pour cette catégorie de vacanciers, l'envie de logements avec davantage d’espaces extérieurs. «Les recherches pour des équipements de plein air, comme les piscines et les barbecues, ont augmenté de 30% pour les voyages en famille», indique la plateforme.

Les Grisons reculent

Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas quitter le pays, Airbnb nous renseigne également sur les endroits les plus populaires en Suisse. Locarno compte, cet été encore, parmi les destinations les plus prisées. Fait plus surprenant, «les Grisons ne sont plus à la mode», estime la plateforme.

«Les nouvelles destinations phares sont notamment Zurich, Yvonand et Ormont-Dessus, dans le canton de Vaud, ou encore Flums dans la vallée du Rhin à Saint-Gall» Airbnb

