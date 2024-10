Luce est la figurine qui représente le Vatican pour le Jubilé de 2025, année sainte décrétée par le pape. Image: Youtube

La nouvelle mascotte du Vatican énerve les fidèles

Luce, la nouvelle mascotte du Vatican pour le Jubilé 2025, ne fait pas l'unanimité. L'esthétique de la figurine afflige les fidèles qui crient au scandale.

Rome se drape de symboliques chrétiennes pour préparer le Jubilé 2025, sacrée année sainte par le pape. La mascotte Luce viendra accueillir les foules de pèlerins qui déferleront dans les rues de la capitale italienne.



Sauf que cette dernière n'est pas du tout du goût des fidèles du Vatican. Ils critiquent concernant l'esthétique de la figurine. A leurs yeux, Luce (lumière en français) serait trop éloignée de l'art chrétien.

Sortie de l'imagination de Simone Legno, illustrateur italien qui s’inspire fortement de la culture japonaise, du street-art et des graffitis, la mascotte aux yeux manga coche pourtant toutes les cases représentant la foi. Affublée d'un imperméable jaune et de bottes pleines de terre, pour symboliser le pèlerinage en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle tient un bâton du fidèle et arbore une croix chrétienne.

Et elle bouge... Image: dr

Trop manga pour les pécheurs

Sauf que sa bouille imprégnée de cette tendance manga japonais hérisse les poils de certains fidèles qui trouvent l'esthétique trop «new age» et ridicule pour représenter leur foi.

«Pourquoi une mascotte? C'est une année sainte ou le Puy-du-Fou?» Un internaute

«Ils cherchent à attirer tous les jeunes woke» Un autre

«Elle est trop éloignée de l'art chrétien»

Le journal Il Post précise toutefois que la mascotte est surtout liée à l'Exposition universelle qui se tiendra au Japon:

«Luce sera la mascotte du Vatican à l’Exposition universelle d’Osaka au Japon en 2025»

La Repubblica, de son côté, titre: «Voici la mascotte du Vatican: elle s'appelle Luce et ressemble à une Funko Pop (réd: de petites figurines qui s'imprègnent de la culture pop)», écrit le journal.

De leur côté, les autorités pontificales tiennent bon et clament que l'idée est pensée «dans un contexte plus large visant à impliquer les nouvelles générations et à promouvoir un dialogue intergénérationnel».

Or, comme le rappellent les médias transalpins, c'est avant tout un coup de comm' pour écouler un maximum de cette petite mascotte. Elle sera déclinée et vendue en de nombreux produits dérivés qui pourraient remplir les tiroirs-caisses du Vatican. (svp)