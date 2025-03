Vidéo: watson

Il y a un problème avec la nouvelle Jaguar électrique

Le prototype électrique Jaguar Type 00 s'est offerte une sortie lors de la Fashion Week de Paris. Ironie du sort, la voiture a été rechargée avec un groupe électrogène thermique.

La Jaguar type 00, fer de lance du futur électrique de la marque britannique, a été aperçu à Paris lors de la Fashion Week, probablement dans le cadre d’un tournage promotionnel, puisque le véhicule, encore à l’état de concept, n’est pas encore commercialisable.

L'engin s’est offert une première sortie à ciel ouvert particulièrement remarquée ce dimanche 9 mars. La voiture, à la carrosserie d’un bleu roi mat, a ainsi été aperçue s’arrêtant devant le prestigieux hôtel The Peninsula, dans le 16ᵉ arrondissement. Au volant du bolide: l’un des acteurs les plus en vogue du moment, l’Irlandais Barry Keoghan.

En décembre dernier, Jaguar a écrit une nouvelle page de son histoire en se réinventant comme une marque entièrement électrique. Le rebranding de Jaguar et le nouveau prototype annonçant cette nouvelle ère avaient secoué la toile, recevant un accueil loin de faire l’unanimité. Jaguar représentait, depuis 90 ans, l’élégance britannique mêlée à la puissance mécanique, rapide et imposante. Evidemment, un tel changement de cap, avec des véhicules aux lignes plus carrées et aux couleurs pastel, dont du rose, avait de quoi décontenancer une clientèle masculiniste adepte du monteur à explosion et de la boîte manuelle.



Si cette apparition avait tout d'une mise en scène pour un tournage publicitaire et un shooting photo, cette sortie publique a tout de même mis en lumière un étrange paradoxe.

Sur Instagram, @Tom_hdr a filmé le véhicule en train de se recharger sur groupe électrogène qui fonctionne au diesel. Il est vrai que les bornes de recharges ne sont pas légion à Paris, mais pour une vision d’un futur 100% électrique, Jaguar ne marque pas des points.