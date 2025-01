Voici les passeports les plus puissants du monde

Un index révèle quels passeports sont les meilleurs pour voyager à travers le monde et pour quels pays un sésame suisse est un avantage.

Chaque année, les amateurs de voyage se demandent quelle sera leur prochaine destination. Les voyages lointains sont populaires, mais selon la destination choisie, il faut parfois un visa pour entrer dans le pays. Ces procédures sont souvent complexes et coûteuses.

Mais si on a le bon sésame, les portes s'ouvrent facilement. Henley Passport examine chaque année l’état de la mobilité internationale et évalue les passeports offrant le plus de liberté à leurs détenteurs. Ce rapport est publié par l’agence britannique de conseil en migration Henley & Partners et se base sur des données de l’Association internationale du transport aérien (IATA), mises à jour mensuellement.

Le classement mondial

Un petit Etat a pris la tête du classement: Singapour qui occupe, désormais, la première position.

Du coup, les détenteurs du précieux passeport rouge de Singapour bénéficient d’un accès sans visa à 195 destinations sur 227 dans le monde, soit plus que les citoyens de tout autre pays. Le Japon arrive en deuxième position, avec un accès sans visa à 193 destinations. Et qu’en est-il de la Suisse?

Voici les pays que l'on peut visiter sans visa avec un passeport Suisse

Le précieux sésame rouge à croix blanche se situe dans le top 5 mondial, à l'honorable 5ᵉ place en compagnie la Belgique, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la Suisse et le Royaume-Uni.

Et sinon, qu'en est-il de nos voisins?

Les pays de l’UE bien classés

Les pays membres de l’Union européenne (UE), comme la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, partagent la troisième place avec la Finlande et la Corée du Sud. Les détenteurs de ces passeports peuvent voyager sans visa vers 192 destinations. A la quatrième place se trouvent sept pays européens, qui permettent un accès sans visa à 191 destinations: l’Autriche, le Danemark, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède.

Le reste du top 10 est également occupé par des pays européens, avec quelques exceptions. L’Australie et la Grèce partagent la sixième place, tandis que Malte, la Pologne et le Canada occupent la septième.

Un déclin américain surprenant

Un autre petit pays sort du lot, les Emirats arabes unis. Depuis 2015, ils ont gagné 32 places dans le classement, offrant désormais un accès sans visa à 185 destinations. La Chine a également réalisé une progression impressionnante, passant de la 94ᵉ position en 2015 à la 60ᵉ en 2025.

D'autres Etats ont toutefois reculé dans le classement. Sur les 199 passeports, 22 ont chuté au cours des dix dernières années. Le Venezuela a subi le plus fort recul, suivi des Etats-Unis, en deuxième position des baisses. Les Américains ont perdu sept places, passant de la deuxième position à la neuvième. Reste à voir si la situation s’améliorera sous le mandat du président désigné Donald Trump – son agenda isolationniste laisse planer le doute. (jah avec chc de t-online)

