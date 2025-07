L'ex-femme de Chris Martin, Gwyneth Paltrow, s'en mêle.

La start-up américaine spécialisée dans l'IA Astronomer a trouvé un moyen aussi absurde qu'hilarant pour redorer son image, après que son PDG a été surpris avec la DRH en pleine Kiss Cam, lors d'un concert de Coldplay.

Depuis que la scène de la Kiss Cam au concert de Coldplay est devenue un véritable mème international, la situation est rapidement devenue hors de contrôle.

Rappelez-vous de cette séquence qui a fait le tour du monde: on est le mercredi 16 juillet, au Gillette Stadium de Boston, en plein concert de Coldplay. La «love camera» de Chris Martin s'arrête sur un couple illégitime: Andy Byron, le PDG de la start-up américaine Astronomer, une entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle, est pris en flagrant délit dans les bras de sa maitresse, Kristin Cabot, DRH de la même boite. En voyant les tourtereaux pris les yeux dans les phares, tentant à grand-peine de cacher leur visage, le monde a retenu son souffle, avant de se déchainer sur la Toile.

Sourcils levés, parodies, plaisanteries graveleuses, et même un jeu vidéo dédié à la mésaventure d'Andy Byron et Kristin Cabot en mode «où est Charlie», nous apprend le site Polygon: l'entreprise Astronomer a bien vite été incommodée par la nouvelle - et bien involontaire - célébrité de ses deux employés.

Il faut dire que le débat a rapidement investi l'intimité des bureaux de l'imposante start-up: des collaborateurs auraient notamment fait état de comportements «abusifs» de la part d'Andy Byron, peut-on lire dans le New York Post. La Toile a également jasé en découvrant que la femme du CEO, nommée Megan Kerrigan, avait supprimé le nom «Byron» de ses réseaux.

Les conséquences n'ont pas tardé à tomber - tout comme les têtes. Face à la mauvaise presse, Andy Bryon et Kristin Cabot ont présenté leur démission, du moins du temps de l'enquête.

«Il est attendu de nos dirigeants qu’ils établissent la norme en matière de conduite et de responsabilité», a communiqué le conseil d’administration d’Astronomer sur les réseaux.

Coup de génie marketing

Mais Astronomer ne s'est pas arrêtée là. Elle a profité de la situation pour engager une porte-parole bien connue: l’ex-femme de Chris Martin, le chanteur de Coldplay, aka Gwyneth Paltrow. Le deux se sont en effet mariés en 2004, et se sont séparés en 2014, avant de divorcer officiellement deux ans plus tard.

Décidément, quand l'actrice de 52 ans ne crée par le buzz avec des bougies senteur vagin ou des recettes claquées au sol, c'est le buzz qui vient à elle.

Gwyneth a en effet lâché ses gants de cuisine et ses coquilles d'œufs pour voler au secours d'Astronomer, comme l'explique, entre autres, le Huffington Post. Dans une petite vidéo humoristique publiée ce samedi 26 juillet sur les réseaux, la star de Seven se présente comme une parole-parole provisoire de la boite.

«Bonjour. Je suis Gwyneth Paltrow. J’ai été embauchée à titre temporaire pour parler au nom des plus de 300 employés d’Astronomer (...) Astronomer a reçu beaucoup de questions ces derniers jours, et ils m’ont chargé de répondre aux plus fréquentes.»

Teints pastels, attitude placide et bienséante, ton corporate: l'actrice oscarisée articule un texte ironique qui met en avant le travail de la start-up, sans jamais toucher à «l'affaire». Tout en se moquant, sur la forme, de la situation et de ce coup de projecteur improbable.

«C'est quoi ce bordel?» Une question qui s'affiche à l'écran (pas entièrement, pour éviter les gros mots)

Et Gwyneth de couper court à la question piège, en se gargarisant de vocables tech d'une voix robotique: «oui, Astronomer est le meilleur endroit pour exécuter “Apache Airflow”.»

«Nous sommes ravis que tant de personnes s’intéressent désormais à l’automatisation des flux de données» Gywneth, visiblement plus à l'aise pour parler de «pipelines d’IA» que d'œufs Bénédict au homard.

La vidéo en question 👇 Vidéo: twitter

Les curieux, venus pour se délecter face à une boite en pleine crise, se cassent les dents sur un plan comm' des plus redoutables... et hilarants. Résultat: 4.3k de commentaires sur X (contre zéro à une centaine en temps normal), et de nombreux internautes qui saluent l'initiative, qu’ils décrivent comme un «coup de marketing de génie». Alors que certains ont bien compris qu'Astronomer ne fait que «surfer» sur le buzz, d'autres parlent d'un véritable «ju-jitsu marketing».

«Ils nous ont fait un contre-Uno» Le Huff via Instagram.

«Je veux savoir quel prompt vous avez utilisé pour proposer cette réponse de relations publiques, car c'est du génie» x

«On dirait presque que tout ça n'était qu'un coup de pub» x

L'histoire ne nous dit pas si cette idée est venue de l'intelligence artificielle elle-même. Mais Twitter a lâché un gros indice. Selon Business Insider, ce serait la société de Ryan Reynolds, Maximum Effort, qui serait derrière la réponse au Coldplaygate. Celle-ci a en effet annoncé dimanche son implication dans un post X.

Quoi qu'il en soit, on ne peut qu'admirer la façon qu'a Astronomer de retomber sur ses pattes, même quand le bad buzz atteint un niveau interplanétaire.