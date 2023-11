Les Hawks pourraient prochainement se séparer de leur pivot. Image: keystone

Analyse

Clint Capela est à un tournant de sa carrière

Les rumeurs de trade entourant le pivot de 2m08 surgissent de plus en plus outre-Atlantique. Les chances de voir Clint Capela quitter Atlanta avant la trade deadline sont réelles. Analyse.

Clint Capela a longtemps été la priorité des Dallas Mavericks l'été dernier. Ils cherchaient à se renforcer, il faut dire que leur dernière saison - ponctuée à la 11e place de la conférence ouest - a été un véritable fiasco. Une défense aux abonnés absents et un secteur intérieur malmené ont privé Dallas des play-offs.

Pour remédier aux problèmes de la franchise, amenés à viser beaucoup plus haut, Clint Capela semblait être la bonne option. Ses prouesses défensives ne sont plus à démontrer, le Suisse aurait probablement fait beaucoup mieux que Christian Wood et Dwight Powell, en place la saison dernière. En attaque, il aurait même pu se révéler être un précieux coéquipier, pour exécuter les nombreux pick-and-roll demandés par Luka Doncic et Kyrie Irving.

Mais les Mavericks comme les Hawks sont durs en affaire, et Clint Capela n'a finalement jamais été tradé. L'ancien joueur de Chalon-sur-Saône a donc débuté sa saison dans le cinq majeur d'Atlanta, faisant preuve de régularité, contrairement aux résultats de sa franchise, actuelle 5e à l'Est, et dont le bilan est quasi à l'équilibre.

Clint Capela (à gauche), en position défensive. Image: keystone

Le Genevois est présent là où on l'attend, avec des statistiques très légèrement inférieures à celles de la saison dernière. Il joue en moyenne 25 minutes par match, et tourne autour des 10 points et 10 rebonds. Capela a déjà réalisé quatre double-doubles depuis la reprise de la NBA, il n'était pas loin à plusieurs reprises d'en signer d'autres.

Malgré ça, les Hawks se cherchent encore en ce début de saison, et la finale de conférence datant de 2021 parait bien loin. Il y a bien sûr des éléments positifs à retenir, notamment dans le secteur du rebond offensif ou sur le jeu de transition, mais l'équipe peine à débuter ses rencontres et doit mieux faire encore en défense, alors que le rendement de Trae Young n'est peut-être pas aussi bon qu'espéré.

Si les Hawks veulent devenir un sérieux prétendant à l'Est, ils devront proposer beaucoup mieux, dans un contexte loin d'être évident, puisque les moindres rumeurs de trades impliquent toujours Atlanta, parfois, voire même souvent, par le biais de Clint Capela.

Les spéculations quant à l'avenir du Suisse dans l'État de Géorgie vont bon train, surtout depuis la fin du mois d'octobre, et le choix des Hawks de prolonger Onyeka Okongwu de quatre ans. La doublure de Clint Capela, certes moins grande (2m03), a fait ses preuves en sortie de banc. Elle est désormais liée avec Atlanta jusqu'en 2028. Le contrat mirobolant offert au joueur âgé de 22 ans - 62 millions de dollars sur 4 ans - signifie clairement qu'Atlanta se tourne vers l'avenir au poste de pivot, et ce, malgré les bonnes performances de Clint Capela dans la raquette.

Le Genevois, lui, est sous contrat avec les Hawks jusqu'en 2025, depuis sa prolongation de deux ans en 2021 pour un total de 46 millions de dollars. Personne n'imagine vraiment Atlanta vider ses poches pour deux joueurs aux profils relativement similaires. Et même si le nouveau contrat d'Onyeka Okongwu ne sera effectif qu'à partir de l'été 2024, un départ de Clint Capela cette saison, avant la trade deadline fixée au 8 février 2024, n'est pas à exclure. Les dirigeants de la franchise pourraient d'ores et déjà donner toute leur confiance à leur star montante, jugée par beaucoup déjà prête à prendre le relais.

Récemment, Greg Swartz, analyste NBA pour Bleacher Reports, suggérait de céder Clint Capela aux Memphis Grizzlies contre Brandon Clarke, Jake LaRavia et un choix de premier tour lors de la prochaine draft. D'autres spécialistes voient le Suisse à Houston, son ancienne franchise. Malgré un bon début de saison, les Texans peinent défensivement dans le secteur intérieur, comme l'a d'ailleurs évoqué Clint Capela, lui même, dans un Space sur le réseau social X la semaine dernière.

«Houston a quand même du travail à faire pour redevenir l'équipe que nous étions par le passé» Clint Capela

Les hypothèses concernant un éventuel accord entre les Rockets et les Hawks ne manquent pas, quand d'autres préconisent des échanges honnêtes impliquant une autre équipe: les Toronto Raptors. L'idée d'un retour à Houston plaît en tout cas à Clint Capela.

«C'est vrai que j'ai toujours de bonnes relations avec les gens là-bas, on s'entend toujours bien et tout, voilà c'est pas impossible, par rapport au business et bien sûr à mon passé là-bas» Clint Capela

Depuis la prolongation du jeune Onyeka Okongwu, tout porte à croire que l'aventure de Clint Capela aux Hawks est sur le point de se terminer. Si Atlanta se voit offrir un deal intéressant, nul doute que les dirigeants laisseront partir celui qui a joué un rôle majeur dans l'équipe durant la saison 2020/2021, quand les Hawks défiaient les Bucks en finale de conférence.

Un beau matin, Capela pourrait se réveiller avec le maillot d'une autre équipe sur le dos. Lui au moins ne serait pas vraiment surpris, au contraire d'un certain Nicolas Batum, qui a vécu son départ des Clippers pour permettre l'arrivée de James Harden comme un véritable «choc», c'était il y a quelques jours.