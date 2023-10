Le Genevois de 29 ans est heureux de sa longévité dans la plus prestigieuse ligue du monde. Image: KEYSTONE

Clint Capela: «Je ne pensais pas faire plus de 4 ou 5 ans en NBA»

Le joueur des Hawks est à l'aube de sa 9e saison complète en NBA. «La moyenne d'une carrière en Amérique du nord, c'est quatre ans», rappelle-t-il, fier et motivé. Interview.

Jean-Frédéric Debétaz/ats

Clint Capela, la saison débute mercredi pour votre équipe. Comment vous sentez-vous physiquement?

Je me sens très bien

Vous avez quand même eu quelques soucis avec votre tendon d'Achille et votre mollet ces dernières saisons.

Oui, mais j'ai travaillé sur mon tendon d'Achille afin d'avoir davantage de souplesse et ça va mieux.

Vous êtes donc prêt à jouer les 82 matches de saison régulière (réd: il a joué 63, 74 et 65 matches avec Atlanta en saison régulière)?

(il rit) Ce serait la cerise sur le gâteau. Je ne sais pas s'ils donnent une couronne spéciale pour le joueur qui y parvient.

Vous n'avez que 29 ans, mais pour la NBA vous êtes un vétéran. Peut-être que les coaches vont vous ménager...

Moi je ne me repose pas, je joue. Si je ne suis pas blessé, je veux être sur le terrain à chaque match, même lors des back to back.

Le 7 novembre, vous fêterez les dix ans de votre premier match en NBA. Pas mal comme longévité, non?

Cela va bien au-delà de mes espérances. Je ne pensais pas faire plus de quatre ou cinq ans en NBA. Je ne pensais pas pouvoir m'adapter aussi vite. Chaque jour, je me réveille et je prends conscience du travail accompli. La moyenne d'une carrière d'un joueur de NBA, c'est quatre ans. Il y a tellement peu de monde qui y arrive et en plus avec les nouveaux joueurs qui intègrent la ligue chaque année, le challenge se renouvelle tout le temps.

«Quelqu'un m'a dit: "Tu as 50 fois plus de chances d'entrer à Harvard que de jouer en NBA." Quand on réalise ça, on apprécie de plus en plus.»

De quoi êtes-vous le plus fier?

Cela fait maintenant six saisons que je tourne en double-double (réd: plus de 10 unités dans deux catégories, ici les points et les rebonds). Cela prouve ma constance. Souvent, les gens prennent cela pour acquis, mais chaque soir l'équipe m'attend. Etre fort, ce n'est pas la question. En NBA, tout le monde est fort. Mais est-ce que tu es capable d'être fort sur la durée, de t'adapter?

Si vous deviez donner un conseil à un jeune, ce serait lequel?

De suivre sa propre trajectoire. Je ne peux pas dire aux autres de faire comme moi, ce n'est pas une formule magique. Par contre, il ne faut jamais s'ennuyer. Je suis crevé, mais je sais le chemin parcouru et je m'amuse toujours autant.

En dépit de vos excellentes statistiques, votre temps de jeu diminue chaque année depuis la saison 2018/19 où vous étiez à plus de 33 minutes de jeu par match. Aujourd'hui vous jouez sept minutes de moins. Cela vous inquiète?

Pas du tout. L'important c'est d'être performant.»

Le basket a évolué et de plus en plus d'intérieurs sont devenus des shooteurs à distance. Est-ce que vous travaillez votre tir de loin?

Ça évolue, c'est clair. Mais après il faut savoir si tu shootes pour shooter ou si tu shootes pour marquer. Je me suis toujours concentré sur mes forces. Je m'entraîne bien sûr pendant l'été, mais si je suis en NBA et que je veux y rester, ce n'est pas en commençant à tenter des trois points.

Il reste deux ans à votre contrat (réd: qui lui rapportera 46 millions de dollars). Pensez-vous déjà à votre prochain bail ou à un éventuel trade?

Je ne me soucie pas du tout de ça. C'était la même chose lorsque j'étais à Houston. Ce sont des choses que je ne peux pas contrôler. Atlanta avait décidé de me prolonger en 2021. Après on ne sait jamais, mais on verra bien.

La saison passée, Atlanta a été éliminé 4-2 au premier tour des play-off par les Boston Celtics. Comment jugez-vous l'équipe et votre coach Quin Snyder?

Ah Snyder, il est fort! Je suis vraiment excité par cette saison. En pré-saison, je vois que tout le monde fait les efforts nécessaires en défense. On me voit souvent comme le pilier de la défense, mais on doit défendre à 5. Et j'ai le sentiment que le staff a mis les points sur les i et qu'on a fait un gros pas en avant. Je vois vraiment une progression. (sda/ats)