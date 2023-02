Le service de Novak Djokovic a beaucoup évolué au fil de sa carrière. Image: keystone

Analyse

Ce gros changement chez Djokovic que vous n'avez peut-être pas remarqué

Le Serbe a battu ce lundi 27 février le record absolu du nombre de semaines (378) comme numéro 1 mondial. Sa constance est monumentale, et pourtant sa carrière a connu de vrais chamboulements. Notamment son geste au service.

Plus de «Sport»

Des équipementiers différents, l'apparition de poils sur son visage et de deux jeunes enfants, Stefan (8 ans) et Tara (5 ans), dans son box. En 20 ans de carrière, Novak Djokovic a vécu de nombreux changements, parfois remarquables comme ceux-ci.

D'autres, en revanche, sont passés beaucoup plus inaperçus, sauf aux yeux des experts. Pourtant, ils ont eu des conséquences importantes. C'est le cas du geste au service de Djokovic. «Il y a eu une grosse évolution», confirme Yannick Hauselmann, entraîneur chez Swiss Tennis et au centre Fairplay de Puidoux (VD), après avoir décortiqué plusieurs fois de nombreuses vidéos.

La comparaison du service de Djokovic entre 2013 et 2018, au ralenti 📺 Vidéo: watson

Pour ceux qui n'auraient pas bien vu, voici le super ralenti👇 Vidéo: watson

Cette image prouve, pour autant qu'il le faille encore, la ténacité du «Djoker» qui, comme Federer et Nadal, n'a cessé de chercher de nouvelles pistes de progression, qu'elles soient techniques ou tactiques, mais aussi athlétiques ou psychiques. L'évolution de son service souligne plus encore l'immense talent de Djokovic: quiconque joue au tennis sait combien il est difficile d'intégrer une petite modification – ne serait-ce qu'une prise de raquette légèrement plus ouverte ou fermée, ou une flexion accrue des genoux – dans un geste technique que le cerveau a déjà mémorisé à force de le répéter des milliers de fois. Le Serbe, lui, a vécu deux moments-clés dans l'évolution de son service: 2011 et, surtout, 2018.

record du nombre de semaines sur le trône de numéro 1 mondial du tennis. Avec 378 semaines (l'équivalent de 7,3 ans!), il compte une semaine de plus que l'Allemande Steffi Graf. Son dauphin chez les hommes, Roger Federer, Ce lundi 27 février, Novak Djokovic a battu ledu tennis. Avec 378 semaines (l'équivalent de 7,3 ans!), il compte une semaine de plus que l'Allemande Steffi Graf. Son dauphin chez les hommes, Roger Federer, n'est resté en tête «que» 310 semaines.

Une épaule qui arrache et des tensions dans le coude

De ses débuts pros jusqu'en 2011, Novak Djokovic possédait un service somme toute très standard: beaucoup d'amplitude, une boucle de raquette complète et un lancer de balle assez haut. Mais un mouvement sortait quand même du lot, comme l'observe Yannick Hauselmann:

«Lors de la montée de la raquette dans le dos, la tête de raquette était particulièrement loin de la tête de Djokovic. Il y avait une grande ouverture du coude et des bras» Yannick Hauselmann

On peut l'observer sur la photo de gauche ci-dessous: le trait vert montre la distance anormalement longue entre la raquette et la tête de Djokovic. A l'intérieur du cercle rouge, on remarque l'angle très ouvert du coude, qui est même supérieur à 90°. Sur la photo de droite, prise plusieurs années après, on voit que l'actuel numéro 1 mondial a corrigé ces deux erreurs.

A gauche: en 2009. A droite: en 2020 image: twitter

Parce que oui, c'en étaient vraiment. Ce mouvement provoquait un excès de tension dans le bras entier de Djokovic. «Il arrachait l'épaule», image Yannick Hauselmann. Mais c'est surtout le coude qui faisait souffrir le Serbe. Alors, dès 2011, il a cessé de casser autant le bras vers l'arrière, histoire de réduire l'angle du coude.

Un geste raccourci et un gros avantage

C'est au tout début de la saison 2018 que Novak Djokovic a effectué plusieurs changements drastiques dans son geste. Et pour cause: il revenait d'une pause forcée de six mois en raison de douleurs au coude, qui l'ont contraint à subir une opération – la seule de toute sa carrière. Comme en 2011, il fallait donc trouver un mouvement de service moins usant pour son coude. «Le meilleur moyen, c'était de réduire encore l'ouverture des bras et l'amplitude», analyse Yannick Hauselmann.

«Du coup, Djokovic monte directement sa raquette depuis sa position de départ, sans la faire pendre en dessous de ses hanches. Ça évite au coude de descendre et de créer des tensions» Yannick Hauselmann

Avant le changement, en 2016 image: votretennis.org

Après le changement, en 2018 image: votretennis.org

Et cette réduction de l'amplitude amène d'autres changements dans le geste. «Le lancer de balle est moins haut, du coup l'enchaînement entre celui-ci et la frappe s'opère plus rapidement. Et Djokovic garde son haut du corps plus droit qu'avant ses changements», poursuit Yannick Hauselmann. L'expert vaudois voit un gros avantage dans cette évolution, en plus d'apaiser les douleurs du Serbe:

«Avec un enchaînement plus rapide, l'adversaire peut lire moins facilement le service de Djokovic, ce qui altère logiquement la qualité de retour» Yannick Hauselmann

Cet atout compense la perte de puissance inhérente à la simplification du geste. Mais quelques semaines seulement après le grand chamboulement de 2018, Novak Djokovic avait déjà retrouvé une boucle plus longue où la tête de raquette pend sous sa hanche. C'est encore sa gestuelle actuelle. Cette petite modification augmente l'angle du coude, mais ne ralentit pas l'enchaînement lancer-frappe, qui présente, comme on l'a vu, un gros avantage.

Djokovic à l'Open d'Australie 2023, avec une tête de raquette qui passe de nouveau sous la hanche image: youtube

Ce énième changement permettra peut-être à l'actuel numéro un mondial d'atteindre son objectif ultime dès le mois de juin à Roland-Garros, à savoir devenir le recordman de titres en Grand Chelem. Il en est à 22, soit le même total que Rafael Nadal. «Au contraire de Djokovic, Nadal n'a fait que gagner en amplitude au service au fil de sa carrière», conclut Yannick Hauselmann en rigolant.