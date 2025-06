Fabio Celestini ne fait pas l’unanimité à Moscou. Image: KEYSTONE

La nomination de Celestini au CSKA irrite en Russie

Fortement décrié en Suisse après son départ pour Moscou, le Vaudois Fabio Celestini doit désormais faire face à une vague de scepticisme en Russie. Sa nomination surprend, interroge et irrite même parfois.

Fabio Celestini essuie de vives critiques en Suisse depuis sa signature, vendredi, au CSKA Moscou, pour deux ans plus une année en option.

Il lui est reproché, par la presse et les amateurs de football, d’avoir déménagé en Russie, pays qui mène une guerre d’agression contre l’Ukraine. Mais aussi le fait d’avoir signé dans un club aussi particulier que le CSKA, connu pour ses liens étroits avec le pouvoir russe.

La formation moscovite, dont les lettres CSKA désignent le «Club sportif central de l’Armée», est historiquement liée à l’Armée rouge. Elle est, en outre, surnommée «Armeytsy», c’est-à-dire les «Hommes de l’Armée».

Et si le CSKA Moscou n'est plus rattaché, aujourd'hui, au ministère de la Défense russe, il reste la propriété de la Vnesheconombank (VEB), la Banque de développement de la Fédération de Russie, un organisme étatique qui, en période de guerre et à l’heure des sanctions internationales contre la Russie, joue un rôle crucial dans le financement des activités militaires. Le fait que Celestini s’apprête à toucher des millions de la part de cet établissement pourrait, selon le Blick alémanique, lui poser des problèmes à son retour en Suisse ou dans l’Union européenne.

Fabio Celestini n’a donc clairement pas choisi la voie de la facilité. D’autant que les critiques ne viennent pas seulement de Suisse: l’ancien coach du Lausanne-Sport et du FC Sion est également pointé du doigt en Russie, où sa nomination à la tête du CSKA est loin de faire l'unanimité. Si l’arrivée d’un nom prestigieux, passé notamment par Marseille, suscite un brin d’enthousiasme et sert, à n’en pas douter, les intérêts de ceux qui veulent démontrer que le championnat local reste attractif, malgré le contexte international, elle surprend aussi, interroge et irrite même parfois.

Dmitri Kouznetsov est un ancien joueur du CSKA Moscou, ayant porté le maillot de l'équipe nationale de Russie. Dans les colonnes de Sovietski Sport, il n'a pas mâché ses mots au sujet du Vaudois, lui reprochant son manque d'expérience en dehors de la Suisse.

«Je ne connais pas cet homme, je ne vois pas ce qu’on peut dire sur lui. Il a entraîné à Sion, Lucerne et Bâle. D'accord. Mais a-t-il travaillé dans des championnats de haut niveau? Non, et c'est vraiment dommage. Nous ne savons pas qui nous recrutons. Sommes-nous sûrs qu’il va nous apporter quelque chose de nouveau, qu’il va gagner quelque chose? Je n’en suis pas certain. Je suis sceptique à ce sujet» Dmitri Kouznetsov

Beaucoup regrettent également que le poste ait été confié à Fabio Celestini plutôt qu’à un entraîneur issu du pays. Ils estiment que le Suisse connaît mal le football local et les spécificités de la culture russe. Le niveau de la Super League n'est pas non plus épargné. «Premièrement, il ne connaît pas le championnat russe. Deuxièmement, je ne crois pas que la ligue suisse puisse rivaliser avec la ligue russe. Et troisièmement, je pense qu’il rencontrera des problèmes de vestiaire», a ainsi déclaré Dmitri Bulykine, passé par l'Ajax Amsterdam, sur la chaîne Match TV.

Un discours partagé par l’ancien entraîneur du CSKA Moscou, Alexander Tarkhanov, qui estime que le niveau du championnat russe n’est «pas comparable» à celui de la Super League, ainsi que par Vladimir Ponomarjov, légende du club.

«C’est une erreur, une fois de plus, d’avoir choisi un entraîneur étranger. Pourquoi ne faisons-nous pas confiance aux nôtres? Il lui faudra du temps pour s’intégrer à l’équipe, probablement six mois, et au final, il terminera à la sixième place» Vladimir Ponomarjov

Fabio Celestini devra rapidement convaincre en Russie s'il veut asseoir sa crédibilité. image: Keystone

Célèbre agent de joueurs, Roman Oreshchuk a lui aussi exprimé son scepticisme à l’égard des entraîneurs étrangers, à la suite de la signature de Celestini. Tout comme Aleksei Popov, ancien champion de Russie avec le Rubin Kazan. «Notre football est très spécifique. Il est nécessaire de connaître la mentalité russe», a-t-il commenté, toujours pour Match TV, en concédant que le Vaudois pourrait faire face à des difficultés. Selon lui, sa réussite dépendra de la confiance et de la liberté que le CSKA saura lui accorder.

Autre ancien joueur ayant défendu les couleurs du club moscovite, Valery Masalitin a lui aussi exprimé des réserves concernant Fabio Celestini. Or celles-ci portent surtout sur sa vision du jeu et ses idées.

«Certes, il n’a été entraîneur principal qu’en Suisse, mais son travail à Bâle mérite d’être souligné. Il reste cependant un jeune technicien sans véritable philosophie ni système de jeu clairement défini. Il cherche encore son style et manque d’expérience en Russie. Le fait qu’il ne joue pas de la même manière que Nikolić (réd: l’ancien entraîneur du CSKA) est également déconcertant. L’équipe devra se reconstruire pour poser de nouvelles bases et adopter un style différent» Valery Masalitin auprès de Rusfootball

Malgré ces commentaires, tous en Russie souhaitent donner une chance au nouvel entraîneur du CSKA Moscou, dont la carrière sportive est respectée bien au-delà de l’Oural. Le bilan ne sera tiré qu’à l’issue du premier exercice. Et qui sait, il pourrait être bon, comme celui d'un autre étranger, le Serbe Marko Nikolić qui, bien qu’il n’ait passé qu’une saison au club, a marqué les esprits en remportant la Coupe de Russie en juin et en décrochant une troisième place inespérée en championnat. Il revient maintenant à Fabio Celestini de faire mieux que son prédécesseur.