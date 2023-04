Nico Hischier a été le meilleur Suisse de la NHL cette saison. Bild: imago images, shutterstock

Hischier en tête, les Suisses de NHL ont réussi une grande saison

La saison régulière de la NHL est terminée. Une fois encore, les hockeyeurs suisses y ont joué un rôle prépondérant, voire décisif. Evaluation et commentaires.

Dans l'ensemble, les joueurs suisses de NHL n'ont pas tout à fait atteint le total de points exceptionnel de la saison dernière. Malgré tout, Nico Hischier, Roman Josi et autre Timo Meier ont à nouveau réalisé des performances bien au-dessus de la moyenne, à commencer par Hischier, l'ancien numéro 1 de la draft.

Roman Josi

67 matchs, 18 buts, 41 assists

Pronostics de watson avant la saison: 18 buts, 54 assists

Ces dernières semaines, une blessure a stoppé le capitaine de Nashville. Qui sait? Peut-être qu'avec un Josi en bonne santé (associé à l'excellent Juuse Saros dans les buts), les Predators auraient pu atteindre les play-off. C'est raté. Au final, Josi est déçu, d'autant que Nashville avait démarré la saison sur des bases élevées, avec beaucoup d'ambitions.

Cet échec n'est pas imputable au défenseur bernois. Josi a certes commencé la saison un peu timidement, mais il est monté en puissance jusqu'à sa blessure. Bien qu'il ait manqué 15 matchs, il a presque franchi la barre des 60 points et s'est une nouvelle fois hissé dans le top 15 des meilleurs compteurs en défense. Conformément à ses qualités, le joueur de bientôt 33 ans a excellé dans l'art de porter le puck dans la zone offensive. C'est justement ce travail qu'aucun autre défenseur ne fait mieux et aussi souvent que lui.

Parallèlement, Josi s'est amélioré sur le plan défensif. La saison dernière, une statistique négative dans sa zone lui avait coûté le Norris Trophy. Cette fois, le Bernois a assuré.

Note: 5,75

Kevin Fiala

67 matchs, 23 buts, 49 assists

Pronostics de watson avant la saison: 27 buts, 48 assists

Depuis début mars, Kevin Fiala traine une blessure dans le bas du corps. Cette douleur a perturbé son excellente saison. L'attaquant des Los Angeles Kings est le seul Suisse à avoir dépassé la barre des 1 point/match.

Grâce à sa vitesse et sa créativité, Fiala a considérablement dynamisé l'attaque des Kings, un contribution décisive dans la course aux play-off. Si l'on considère que l'efficacité de Fiala a chuté de plus de 3% cette saison (ratio de buts par tir), son bilan de 1,04 point par match est d'autant plus impressionnant. A l'avenir, le Saint-Gallois devrait sans doute marquer davantage encore avec les Kings.

En défense, Fiala est toujours loin d'être une valeur sûre. Mais ce n'est pas pour cela que les Kings l'ont engagé.

Note: 5,75

Nico Hischier

81 matchs, 31 buts, 49 assists

Pronostics de watson avant la saison: 20 buts, 38 assists

Pour la première fois de sa carrière, Nico Hischier a franchi la barre exceptionnelle des 80 points. Le Valaisan a définitivement changé de dimension. Tout d'abord, il a augmenté massivement sa production de buts (31). Ensuite, il a toujours été dominant avec sa ligne, peu importe qui jouait à ses côtés. En termes de points, le centre se retrouve au 28e rang du classement des compteurs de la NHL.

Plus impressionnant encore: Hischier est à la hauteur de l'estime que les experts lui portent. Il est devenu l'un des meilleurs attaquants two-ways de la NHL: il n'est plus seulement fiable en zone défensive, mais vraiment bon. Par rapport à la moyenne de la ligue, il réduit les chances de l'adversaire d'environ 7%.

Le numéro 1 de la draft 2017 est en lice pour le trophée Selke, la distinction du meilleur attaquant défensif. Cette année encore, Patrice Bergeron aura son mot à dire, mais Hischier devrait terminer dans le top 3.

Note: 6,0

Timo Meier

78 matchs, 40 buts, 26 assists

Pronostics de watson avant la saison: 33 buts, 35 assists

Grâce à son départ chez les Devils, Timo Meier a fait entrer la Suisse dans l'histoire de la NHL. Pour la première fois, quatre joueurs de notre pays évoluent au sein de la même organisation. Certes, Timo Meier n'est pas encore totalement chez lui dans le New Jersey. Il semble que l'entraîneur Lindy Ruff cherche encore de sa bonne position dans l'alignement. Malgré tout, le rendement de l'Appenzellois est correct avec neuf buts et cinq assists en 21 matches sous son nouveau maillot.

Le fait que les Devils n'aient guère pu s'entraîner depuis l'arrivée de Meier en février, en raison d'un calendrier très chargé, ne facilite pas non plus la tâche de l'attaquant virevoltant. Mais le style de jeu des play-off devrait mieux lui convenir.

Ce qui n'a pas changé, c'est sa présence devant le but. Meier conclut souvent ses actions dans l'environnement proche du gardien - c'est précisément ce qui le rend si dangereux. De plus, son aisance lui permet de porter le puck dans le tiers adverse et d'y rester.

Note: 5,5

Nino Niederreiter

78 matchs, 24 buts, 17 assists

Pronostics de watson avant la saison: 24 buts, 23 assists

Une année mouvementée. L'été dernier, Nino Niederreiter avait presque signé à Anaheim quand Roman Josi l'a convaincu de le retrouver à Nashville. L'attaquant grison (30 ans) a rejoint le club de son ami et a connu un début de saison flamboyant. Mais malgré l'arrivée de Niederreiter, Nashville n'a pas décollé. Aux derniers instants du mercato, les Predators ont «vendu» l'attaquant grison à Winnipeg.

Cette équipe était déjà en crise. Elle s'est qualifiée de justesse pour les play-off avec un Niederreiter à la hauteur des attentes. C'est un parfait résumé de sa saison: Niederreiter fait exactement ce qu'on attend de lui. Pas plus, mais pas moins non plus. Il continue de scorer régulièrement, mais il n'est pas un grand créateur de jeu. En revanche, il reste extrêmement fiable en phase défensive et n'hésite pas à faire preuve d'une certaine dureté physique. Ces qualités pourraient s'avérer précieuses pour Winnipeg en play-off.

Note: 5,0

Pius Suter

79 matchs, 14 buts, 10 assists

Pronostics de watson avant la saison: 15 buts, 25 assists

Avec une bonne deuxième moitié de saison, Pius Suter a presque confirmé notre pronostic en termes de buts marqués. Mais dans l'ensemble, il est resté légèrement en deçà des objectifs. Parce que la saison de Détroit s'est avérée décevante. Mais aussi parce que son rôle a été nettement moins important que les saisons précédentes.

Et pourtant, l'attaquant zurichois a trouvé sa place dans l'alignement des Red Wings. Il s'est d'abord installé au centre de la quatrième ligne - comme l'un des meilleurs attaquants défensifs de NHL, et un excellent spécialiste des infériorités numériques. Ces dernières semaines, Suter a dépanné dans les deux premières lignes et il l'a fait de manière irréprochable. Son contrat expire cet été. Il est bien possible que grâce à sa fiabilité, il ait convaincu le manager général Steve Yzerman de le prolonger.

Note: 4,75

Jonas Siegenthaler

80 matchs, 4 buts, 17 assists

Pronostics de watson avant la saison: 2 buts, 10 assists, reste l'un des meilleurs défenseurs défensifs de la ligue

Jusqu'en décembre, il semblait que Jonas Siegenthaler allait réaliser la meilleure saison de sa carrière. Avec son partenaire de ligne Dougie Hamilton, le défenseur zurichois a dominé le jeu des deux côtés de la glace. Mais une phase plus faible s'en est suivie et, depuis, le joueur de 25 ans est à la recherche de sa régularité.

Les bons matchs sont toujours suivis de quelques autres où Siegenthaler n'est pas à son avantage. Dans l'ensemble, le Zurichois reste un très bon défenseur défensif, mais il n'est plus aussi dominant que les années précédentes. En revanche, il a encore fortement augmenté sa récolte de points.

Note: 5,0

Philipp Kurashev

70 matchs, 9 buts, 16 assists

Pronostics de watson avant la saison: 10 buts, 20 assists

Il était déjà clair avant le début de la saison que les Chicago Blackhawks procéderaient à des changements. D'un point de vue helvétique, on pouvait espérer que ces décisions se traduisent par un temps de glace plus important, et donc plus de points, pour Philipp Kurashev. Résultat: l'attaquant bernois a joué en moyenne quelque 17 minutes par match, soit presque cinq minutes de plus que la saison dernière.

Mais Kurashev n'a pas réussi à transformer ces minutes supplémentaires en buts et en passes décisives. La tâche était certes difficile au sein d'une équipe extrêmement faible. Contrairement à la saison 2021/22, Kurashev n'a pas non plus réussi à convaincre sur le plan défensif. Avec lui sur la glace, Chicago a concédé nettement plus d'occasions et de buts qu'il n'en a créés. Le joueur de 23 ans a besoin d'un nouveau contrat pour la saison prochaine - il s'agira probablement d'un contrat à court terme et à bas prix.

Note: 4,0

Janis Moser

82 matchs, 7 buts, 24 assists

Pronostics de watson avant la saison: 8 buts, 18 assists

«Les Coyotes sont de loin la pire équipe de toute l'histoire de la NHL», disait-on avant la saison. En réalité, les joueurs de l'Arizona ont tout de même récolté 70 points et laissé cinq équipes derrière eux. Janis Jérôme «J.J.» Moser a joué un rôle important dans ce «succès». Le jeune défenseur biennois (23 ans le 6 juin prochain) a été un bourreau de travail: il a passé en moyenne 21 minutes sur la glace chaque soir. De tous les Suisses en NHL, seul Roman Josi a reçu davantage de responsabilités. D'ailleurs, peu de défenseurs de l'âge de Moser obtiennent autant de temps de glace.

Le Biennois est utilisé par les Coyotes dans toutes les situations: en powerplay, en infériorité numérique, et même contre les meilleurs joueurs adverses. Bien sûr, il est loin d'être toujours irréprochable, mais on ne peut pas attendre la perfection d'un jeune défenseur - d'autant que la stabilité défensive de Moser s'améliore d'année en année.

Note: 5,0

Denis Malgin

66 matchs, 13 buts, 8 assists

Pronostics de watson avant le début de la saison: Denis Malgin fait le saut en NHL avec les Toronto Maple Leafs.

Malgin a intégré les Maple Leafs - même si ce n'est que temporaire. En décembre, la franchise de Toronto l'a envoyé à l'Avalanche du Colorado, qui était confronté à de nombreuses blessures. L'ancien junior du ZSC a tardé à trouver sa place dans les trios offensifs, ce qui n'est curieusement arrivé qu'après avoir passé à peine dix minutes par match sur la glace.

Depuis la mi-février, Malgin parvient beaucoup mieux à exploiter sa vitesse et son adresse technique. Le joueur de 26 ans marque régulièrement des points. De plus, il convainc la plupart du temps par son jeu défensif solide. Bien sûr, Malgin joue rarement contre les meilleures lignes adverses mais il sait tirer profit de cette situation.

Note: 4,75

Tim Berni

59 matchs, 1 but, 2 assists

Pronostics de watson avant le début de la saison: peut goûter pour la première fois à la NHL au cours de la saison

Tim Berni est l'une des deux grandes surprises suisses de cette saison. Le défenseur zurichois a fait ses débuts en NHL début décembre et depuis, il s'accroche avec ténacité à l'équipe des Blue Jackets de Columbus, minée par de nombreuses blessures.

Berni n'est pas un défenseur spectaculaire comme Roman Josi ou JJ Moser. Sa force, c'est qu'il commet rarement des erreurs. Il influence le jeu de manière positive, à l'avant comme à l'arrière, même s'il ne marque pas (encore) beaucoup de points.

Note: 5,25

Akira Schmid

18 matchs, 14 victoires, 92,2% d'arrêts, 2,13 buts concédés par match

Pronostics de watson avant le début de la saison: passera toute la saison en AHL (si tout se passe normalement)

L'autre grande surprise suisse a été Akira Schmid. Il y a un an, le jeune gardien était jeté dans le grand bain de la NHL. Dans une équipe des Devils peu solide, le jeune homme de 21 ans a rarement su convaincre. Il en va tout autrement cette année.

Schmid a été appelé à plusieurs reprises en NHL lorsque le numéro deux de New Jersey, Mackenzie Blackwood, a subi des blessures. Et la plupart du temps, l'Emmentalois a su convaincre.

Note: 5,5