Gary Lineker est suspendu de la BBC pour un tweet polémique. Image: sda

«L'affaire Lineker» oblige les Anglais à choisir entre papa et maman

L'ex-footballeur et présentateur vedette Gary Lineker, surnommé «Mr Nice», est suspendu de la BBC après une prise de position politique. Pour opposer deux figures cultes, ce conflit suscite un émoi immense.

La vénérable BBC a réalisé de grandes enquêtes, affronté des pressions au plus haut niveau du monde politique et économique, mais elle a rarement connu autant de perturbations en 100 ans d'existence qu'après la suspension de son présentateur vedette Gary Lineker.

L’ancien footballeur est à la tête de l'émission culte Match of the day qui, chaque samedi soir, décrypte les matches du championnat anglais. On est moins ici dans le commentaire que dans l'exégèse: les paroles y sont sacro-saintes, écoutées massivement et religieusement dans tout le Royaume-Uni (et l'au-delà).

Dans un tweet, Lineker a attaqué le gouvernement britannique sur sa gestion «inhumaine» de l'immigration clandestine, l'accusant de recourir à une «rhétorique nazie». Une prise de position indue, selon la BBC, qui a prononcé sa mise à l'écart immédiate.

Gary Lineker n'est pas n'importe quel footballeur: il est «Mr Nice», un surnom élégamment gagné après une carrière exemplaire à 46 buts et 0 carton (ni jaune ni rouge). Plus encore, Lineker est une forme de leader d'opinion, notoirement anti-Brexit et pro-migrants, dont les théories progressistes sont suivies par près de neuf millions d’abonnés sur Twitter.

Selon le correspondant du Monde, son tweet polémique «intervient dans un contexte très crispé autour des questions d’immigration, mais aussi de critiques récurrentes d’impartialité visant l’audiovisuel public de la part de la droite britannique», un peu comme en Suisse romande (à titre comparatif) où une partie de la droite libérale dénonce le gauchisme dessalé de la RTS.

Pour opposer deux figures identitaires, le conflit entre la BBC et Lineker suscite un vif émoi au Royaume-Uni. Samedi, à 23h 20, tout un pays était réduit à l'obscurantisme. Match of the day n'a duré que 20 minutes, une première depuis sa création en 1964. Il n'y a eu ni plateau ni débat - une émission culte sans sermon ni ferveur - uniquement un résumé filmé des matches. Tous les consultants, dont Ian Wright et Alan Shearer programmés ce soir-là, ont promis allégeance à Lineker.

Ce dimanche matin, une pétition en ligne réunit 200 000 signatures en soutien de Gary Lineker, tandis que le hashtag #BoycottBBC est en tendance sur Twitter. «Mr Nice» semble redoubler de hardiesse:

Accusé de génuflexion par une partie de son public, le directeur général de la BBC, Tim Davie, a prévenu qu’il ne démissionnerait pas. «Tout le monde souhaite régler la situation dans le calme», a-t-il annoncé sur sa chaîne, sans préciser la nature de ce calme.