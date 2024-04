Image: keystone

Usain Bolt a perdu un record qui en dit long sur sa carrière

Le roi du sprint court vient de se faire déposséder d'un record juniors qu'il détenait depuis 22 ans. Et on ne parle ni de 100 mètres ni de 200 mètres, c'est dire à quel point le Jamaïcain était programmé pour performer dans une autre discipline.

Usain Bolt a pris sa retraite sportive en 2017. Or il détient toujours les records du monde du 100 mètres et du 200 mètres. Celui du 4x100 mètres, qu'il partage avec Nesta Carter, Michael Frater et Yohan Blake, est également en sa possession. Ses meilleures performances dans les catégories jeunes sont en revanche progressivement effacées des tablettes.

L'Américain Erriyon Knighton lui a ainsi subtilisé en 2021 les records U18 et U20 du 200 mètres. Quid du 100 mètres? Usain Bolt ne courait pas cette distance durant ses jeunes années. Son nom n'a donc jamais figuré en haut des rankings internationaux.

Celui que l'on surnomme «La Foudre» était en revanche un véritable coureur de 400 mètres. Si bien qu'il s'était emparé à 15 ans, sur le tour de piste aux CARIFTA Games - une compétition de très haut niveau pouvant être décrite comme les Championnats juniors de la Caraïbe, du record U17 des championnats. Bolt avait couru en 47'33 et signé un chrono que beaucoup avaient alors comparé à un record du monde non officiel (les records mondiaux comptabilisés par World Athletics concernent uniquement les trois catégories suivantes: U18, U20 et Senior).

Sauf que depuis le 30 mars, le roi «Usain» est dépassé. La faute à Nickecoy Bramwel, un autre Jamaïcain, qui à Grenade a abaissé de six centièmes le record U17 des CARIFTA Games datant de 2002. «Je lorgnais dessus depuis l'été dernier et c'est un sentiment formidable de pouvoir lui prendre», a ainsi déclaré Bramwel à l'issue de sa finale.

Ce temps de 47'27 affole la Jamaïque et tout le petit monde de l'athlétisme, d'autant que le garçon n'est âgé que de 16 ans. Il est encore trop tôt pour savoir s'il marchera sur les pas de la légende du sprint. Sa performance rappelle néanmoins celle d'Usain Bolt, et cette relation si particulière que le triple recordman du monde entretenait avec le tour de piste.

«La Foudre» frappait déjà à l'âge de 14 ans, remportant une médaille d'argent aux Championnats juniors de la Caraïbe (U17). Puis en 2003, Bolt décrochait à 16 ans une breloque en or devant ses concurrents de la catégorie U20, en 45''35. A titre de comparaison, la légende Michael Johnson a patienté jusqu'à 20 ans pour courir le 400 mètres plat en 45 secondes.

Usain Bolt était prédisposé pour performer sur le tour de piste. Sa grande taille et son physique longiligne faisait de lui un athlète naturellement rapide. Or dès ses débuts chez les professionnels, le Jamaïcain s'est consacré au 200 puis au 100 mètres, l'épreuve reine du sprint, lorsque son coach lui en a donné l'accord. La suite, tout le monde la connaît. Bolt a multiplié les victoires sur la scène internationale.

Il a surtout abaissé les temps comme jamais auparavant, à des niveaux que l'on pensait inatteignables.

C'est à Berlin en 2009 que Bolt a établi le record du monde du 100 mètres. 9'58 pour l'éternité? Image: keystone

Le Jamaïcain faisait preuve d'une grande facilité en course. Après les titres et les records, de nombreux observateurs ont souhaité le voir revenir au 400 mètres. Par curiosité, afin de savoir jusqu'où il pourrait aller. De l'avis des spécialistes, Bolt était en mesure de battre le record du monde, alors en possession de Michael Johnson (43'18). «L'Eclair» aurait même pu descendre sous les 43 secondes, ce qu'aucun homme n'a réussi jusqu'à présent (Wayde van Niekerk a couru en 43'03 en 2016).

Même l'entraîneur d'Usain Bolt souhaitait que son poulain se tourne vers le 400 mètres. Mais cela n'a jamais fait partie des plans de l'athlète. Lui songeait davantage au football ou à la longueur pour la suite de sa carrière.

«J’aimerais bien voir ce que je vaux à la longueur, mais je ne voudrais avoir à me lancer à l’assaut du 400 mètres, car c’est bien trop difficile» Usain Bolt

Il est vrai que le tour de piste est exigeant. C'est sans doute l'une des disciplines les plus contraignantes de l'athlétisme. Le 400 mètres reste un sprint, mais une autre filière énergétique intervient. Il s'agit cette fois du métabolisme anaérobie lactique, qui lorsqu'il est enclenché, entraîne une augmentation significative de la production de lactate dans le sang.

Usain Bolt aurait certainement pu devenir un très grand coureur de 400 mètres. Cela se serait sans doute fait au détriment de l'épreuve reine, celle grâce à laquelle il est devenu une star planétaire. Le champion aurait perdu cette explosivité qu'il a tant travaillé pour gommer ses faiblesses: le départ et la poussée, si importants sur 100 mètres. Mais après cette ribambelle de médailles, Bolt pouvait se le permettre.

Nous ne saurons malheureusement jamais jusqu'où le Jamaïcain aurait pu repousser ses limites. Son record sur le tour de piste se limitera éternellement à un «pauvre» 45'28 à Kingston en 2007.