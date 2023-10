Les spectateurs du Stade de France s'étaient réunis sur la pelouse, le soir du 13 novembre 2015. Image: keystone

Bruxelles, Paris, Boston: quand les terroristes frappent au cœur du sport

Deux supporters suédois sont morts lundi dans la capitale belge. Ce n'est pas la première fois que le monde du sport est touché par le terrorisme.

Des athlètes professionnels, des organisations de la société civile et des représentants d'organisations internationales étaient réunis lundi 13 février 2023, à l'initiative des Nations Unies, lors d'une table ronde sur le pouvoir du sport pour prévenir l'extrémisme violent.

En est ressorti que le sport - de par les valeurs qu'il porte - peut apporter sa pierre à l'édifice dans la prévention «de l'attirance pour les idéologies violentes».

«Le sport peut jouer un rôle crucial et convaincant dans la construction de sociétés résilientes [...], car le sport a le pouvoir de transmettre des valeurs essentielles de tolérance, de respect, d'inclusion et de solidarité qui peuvent lutter contre les moteurs de la radicalisation qui conduisent à l'extrémisme violent.» Mauro Miedico, directeur adjoint du Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme

Des propos qui corroborent ceux de Vladimir Voronkov, secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé du Bureau de lutte contre le terrorisme. En 2020, lors du lancement du «Programme mondial sur la sécurité des grands événements sportifs et la promotion du sport et de ses valeurs en tant qu'outil de prévention de l'extrémisme violent», il déclarait:

«Le sport peut contribuer à mobiliser les jeunes et à renforcer la résilience des communautés, qui sont essentielles pour prévenir la propagation d’un extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme.» Vladimir Voronkov

Mais pour l'heure, les événements sportifs sont surtout - bien trop souvent - un terrain propice aux attaques terroristes. En raison des valeurs qu'ils représentent, comme le souligne Mauro Miedico, mais pas que. Le sport international est une formidable caisse de résonance. Il implique aussi la venue des foules en masse, à un même endroit.

Les incidents survenus ce lundi à Bruxelles viennent s'ajouter à une longue liste de tragédies sportives.

Munich 72, les Jeux de la terreur

Il s'agit de la toute première attaque terroriste en lien direct avec le sport. Au matin du 5 septembre 1972, en deuxième semaine des Jeux de Munich, huit membres du groupe terroriste palestinien «Septembre noir» se font passer pour des athlètes, et investissent le village olympique. Ils prennent en otage une partie de la délégation israélienne, alors en plein sommeil.

Le groupe armé exige la libération de 234 prisonniers palestiniens, détenus par Israël. Il demande aussi qu'un avion leur soit affrété, pour débarquer au Caire en compagnie des otages. Après de longues négociations, un transfert est organisé en soirée, par hélicoptères, jusqu'à l'aéroport de la base aérienne de Fürstenfeldbruck. Sur place, un piège est tendu, insuffisant pour sauver les otages.

Cette photo a fait le tour du monde. On y voit un membre du commando terroriste dans le village olympique. Image: keystone

Au total, onze athlètes israéliens, un policier et un pilote d’hélicoptère allemands périront, quand cinq des huit terroristes palestiniens seront abattus.

Le lendemain de la prise d'otage, une cérémonie commémorative est organisée. Les compétitions reprendront le jour d'après, après une interruption totale de 34 heures.

Dans cette affaire, l'Allemagne sera vivement critiquée pour sa gestion de la crise. Le CIO, lui, sera décrié pour son silence. En 2022, lors d'une d'une cérémonie de commémoration à Tel-Aviv, Thomas Bach présentait enfin des excuses à Israël, pour le silence du Comité International Olympique. Il aura fallu attendre 50 ans.

Atlanta 96, les JO encore visés

Nous sommes le 27 juillet 1996. Ce jour-là, une attaque à la bombe crée la panique dans le parc du Centenaire, alors centre névralgique des Jeux d'Atlanta.

L'auteur de cet acte terroriste chrétien se nomme Eric Rudolph, un militant extrémiste contre l'avortement. Le bilan fera état de deux personnes décédées et de 111 blessés. Le coupable ne sera arrêté que le 31 mai 2003, après une longue chasse à l'homme.

Dans un premier temps, les autorités américaines, sous pression à la suite d'une série d'attentats sur leur territoire, concentrèrent leur enquête sur Richard Jewell, le garde de sécurité qui avait repéré la bombe. Longtemps sans autres pistes, le FBI s'attacha à trouver des preuves pour en faire le coupable idéal.

D'abord considéré comme un héros pour être intervenu le jour de l'explosion, sa vie sera, pendant plusieurs mois, marquée par un énorme lynchage médiatique. L'Amérique sera longtemps divisée à son sujet. Un film, réalisé par Clint Eastwood, retrace sa vie: Le Cas Richard Jewell.

Le parc du Centenaire, bouclé par les enquêteurs après l'explosion. Image: keystone

Un camion piégé durant l'Euro 96 Un mois avant les Jeux, était organisé le Championnat d'Europe des nations en Angleterre. L’occasion pour l’Irish Republic Army (IRA) de faire exploser un camion à Manchester. Bilan: 206 blessés.

En 2002, l'ETA entre en action avant le Clásico Le groupe séparatiste basque piège une voiture à proximité du stade Santiago-Bernabeu. Un jour de match, où le Real Madrid reçoit le FC Barcelone. Il y aura dix-sept blessés.

La CAN 2010 endeuillée

L'attentat terroriste orchestré contre l'équipe nationale du Togo remonte au 8 janvier 2010. Les Éperviers sont en chemin pour rejoindre le tournoi de la Coupe d'Afrique des nations, quand le bus de leur sélection est attaqué par des tirs de mitrailleuses.

L'offensive a lieu dans l'enclave angolaise de Cabinda, coincée entre la RDC et la République du Congo. Elle est à l'initiative de rebelles, membres du Front pour la libération de l'enclave de Cabinda, qui militent pour l'indépendance de la province.

Ils sont une quinzaine à participer à l'embuscade. Le chauffeur du bus périra, comme deux membres du staff togolais: Abalo Amélété, l’entraîneur adjoint, et Stanislas Ocloo, le chef de presse. Plusieurs joueurs seront blessés, à l'instar de Serge Akakpo. Le gardien Kodjovi Obilale est lui aussi grièvement touché. Il deviendra le symbole de cette horrible attaque. Handicapé, il ne jouera plus au foot.

L'assaut durera une trentaine de minutes. Il faut dire que face aux rebelles, il y avait une dizaine d'individus en charge de la sécurité de l'équipe, la zone étant connue pour abriter des membres du front. Choqué, Adebayor annoncera sa retraite internationale, avant de revenir sur sa décision presque deux ans plus tard.

«Ce n'est pas comme si un ou deux gars avaient tiré une ou deux fois dans notre bus. [...] Notre bus a été arrêté et des gens ont tiré pendant 30 minutes. Pouvez-vous imaginer? Pour être honnête, c'est l'une des pires expériences que j'ai eues dans ma vie.» Emmanuel Adebayor, capitaine de sa sélection

Emmanuel Adebayor, après avoir survécu aux tirs. Image: keystone

L'attaque terroriste mettra plusieurs heures à être médiatisée, les faits étant accueillis avec scepticisme. La CAF fera ensuite un tollé, en annonçant que la délégation togolaise aurait mieux fait de prendre l'avion, comme le stipulait le règlement. Idem quand elle suspendra l'équipe, pour s'être retirée du tournoi.

Boston et son marathon de l'horreur

Le 15 avril 2013, alors qu'ils sont des milliers à tenter le défi d'une vie, deux bombes artisanales explosent à 13 secondes d'intervalle. Les dégâts sont lourds, il faut dire que les explosifs étaient posés à quelques mètres de la finish line. Trois personnes perdront la vie et 264 seront blessées.

Le plus vieux marathon annuel est touché. Cette fois, c'est une épreuve grand public qui est attaquée.

Des blessés, à terre après l'explosion. Image: keystone

Plusieurs jours passent avant que Tamerlan Tsarnaïev, le premier des deux terroristes, ne soit tué dans une course poursuite avec la police. Son frère parviendra à s'échapper, avant d'être retrouvé 24 heures plus tard, blessé, alors que la ville de Boston, paralysée par la peur, était devenue fantôme. Les différents échanges de coups de feu lors des fusillades coûteront la vie à deux policiers.

Les deux frères, d'origine tchétchène, souhaitaient venger les musulmans qui ont perdu la vie en Afghanistan et en Irak, des suites de l'intervention américaine. L'un sera tué, l'autre condamné à mort.

La terrible soirée du stade de France

Les attentats du 13 novembre, à Paris, sont encore dans toutes les mémoires. Parmi les six sites aux mains des terroristes, le Stade de France, du moins ses alentours. C'est là que va se tenir la première attaque, revendiquée par Daech.

Près de l'esplanade, quelques instants après le coup d'envoi de la partie, les rues sont calmes. Les 80 000 spectateurs venus assister à la rencontre amicale entre la France et l'Allemagne sont installés en tribunes.

Le quart d'heure de jeu est dépassé, quand soudain, une première déflagration se fait entendre. Suivie d'une autre, trois minutes plus tard, qui interpelle. Patrice Evra, alors en possession du ballon, semble surpris. Le jeu continue, public et joueurs pensant probablement qu'il s'agit d'une bombe agricole comme on en trouve souvent dans les stades.

A l'extérieur, deux hommes viennent pourtant de se faire exploser, un troisième les imitera trente minutes plus tard. Tous tentaient de pénétrer dans l'enceinte et en seront empêchés. Les explosions font un mort et une dizaine de blessés graves. Des milliers de personnes auraient pu être touchées.

Les abords du Stade de France le soir des attentats du 13 novembre. Image: keystone

François Hollande, alors président de la République, est au stade. On l'avertit de la situation, il est exfiltré. Dans le même temps, d'autres attaques se dessinent au centre de Paris. Le bilan sera très lourd, le pire dans l'Hexagone: 130 morts, 413 blessés hospitalisés.

«Lorsque la première détonation a retenti, j'ai immédiatement pris conscience que l'on pouvait être devant la réalité d'un attentat. À la deuxième explosion, je n'avais plus de doute.» François Hollande

Le match, lui, se poursuit. Personne n'est averti, personne ne doit sortir: l'enceinte est un lieu sûr. Le Stade de France, très mal couvert par le réseau internet, empêche les spectateurs d'être notifié. Les joueurs, eux, réaliseront seulement en fin de match, lorsqu'ils rentreront dans le tunnel. Ils verront les scènes de chaos sur les écrans accrochés au mur, au lieu des habituels ralentis associés à leurs prestations.

Certains Bleus seront plus impactés que d'autres. La soeur de Griezmann est au Bataclan, Lassana Diarra perdra l'une de ses cousines.

Tout le monde est incrédule. Français et Allemands discutent. La majorité des joueurs se connaissent, ils fraternisent davantage, comprenant qu'ils seront à jamais marqués par cette soirée meurtrière. La Mannschaft préfère rester cloisonner jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée, son hôtel ayant la veille, subi une alerte à la bombe. Les Bleus restent un long moment, ils partagent le vestiaire, tandis que les spectateurs reçoivent enfin l'ordre de quitter le stade.