Les Japonais Takuro Hoki (gauche) et Yugo Kobayashi lors de la finale du double masculin en 2023. Image: KEYSTONE

Le tournoi de Bâle est différent cette année

L'événement bâlois, parmi les plus importants du monde en badminton, a lieu de mardi à dimanche. Jeux olympiques obligent, cette édition 2024 est particulière pour plusieurs raisons.

Cedric Oppliger / ch media

Plus de «Sport»

Les têtes d'affiche

En raison des Jeux olympiques de Paris en juillet et août, l'Open de France, qui fait office de répétition générale, a été avancé. Il a eu lieu deux semaines avant le tournoi de Bâle. La semaine passée, l'élite mondiale se mesurait lors du Grand Chelem en Angleterre. Ces JO et le calendrier chargé qui en découle sont à la fois une malédiction et une bénédiction pour le Swiss Open.

Malédiction, car la crème de la crème, comme par exemple le numéro 1 mondial masculin Viktor Axelsen – très apprécié à Bâle –, a déclaré forfait. De nombreux joueurs de très haut niveau évitent la lourde charge de trois tournois consécutifs par peur des blessures. Leur classement le leur permet.

Mais bénédiction parce que, pour tous les autres qui se trouvent juste derrière, le tournoi rhénan offre la possibilité d'accumuler des points pour la qualification pour les JO.

Conséquence: il accueille de nombreux participants classés entre les 5e et 30e rangs mondiaux.

Outre la lauréate de 2023, la Thaïlandaise Pornpawee Chochuwong (16e mondial), les figures de proue chez les femmes viennent d'Espagne et d'Inde. Carolina Marin (5) et Pusarla Sindhu (11) cumulent huit médailles mondiales et olympiques. La Suisse est représentée par Jenjira Stadelmann (65), qui a reçu une wild card.

Pornpawee Chochuwong a gagné l'édition 2023 et est de retour cette année. image: Uwe Zinke

Le Malaisien Zii Jia Lee (10) est le participant le mieux classé chez les hommes. Le Japonais Koki Watanabe (20), vainqueur l'an dernier, est également de retour. Le Suisse Tobias Künzi (104) affrontera Kenta Nishimura, tête de série numéro 2 du tournoi et 11e mondial.

En double mixte, les Suisses Minh Quang Pham et Aline Müller figurent également dans le tableau principal grâce à une wild card. Mais aucun Helvète n'a de chances réalistes de remporter le titre.

Le programme

Le Swiss Open débute mardi avec les qualifications. Le soir, le premier tour principal du double dames et du double messieurs se jouera déjà sur quatre terrains.

Les 16e de finale se dérouleront mercredi, les 8e jeudi et les quarts vendredi. Le week-end se poursuivra avec les demi-finales le samedi, puis les cinq finales – hommes, femmes, double masculin, double féminin et double mixte – le dimanche sur le même court.

La halle Saint-Jacques de Bâle. Image: KEYSTONE

Mardi et mercredi, les rencontres débutent à 10h00. Le jeudi et le samedi, à 12h00. Les quarts, le vendredi, dès 14h00. Les finales, dimanche, auront lieu de 11h00 à 16h00. Les moments forts, comme les matchs des stars ou ceux des Suisses, auront plutôt lieu le soir.

Le coup de cœur du boss

Outre les performances des Suisses, le directeur du tournoi, Christian Wackernagel, se réjouit tout particulièrement du tournoi féminin. Et notamment de la présence des figures de proue, Carolina Marin et Pusarla Sindhu:

«Si tout se passe comme prévu, elles pourraient se rencontrer samedi soir. Il n'y a actuellement guère de match beaucoup plus attrayant en simple dames dans le badminton» Christian Wackernagel

L'Espagnole Carolina Marin, 5e joueuse mondiale. Image: keystone

Les défis logistiques

Les premières équipes sont arrivées dès samedi. En raison des budgets accrus des fédérations nationales en cette année olympique, les délégations sont plus importantes que les années précédentes. De nombreuses équipes amènent leurs propres physiothérapeutes et parfois même des partenaires d'entraînement. Ainsi, le nombre de lits nécessaires dans les hôtels bâlois est passé d'environ 450 à environ 650.

Toutes ces personnes, il faut aussi aller les chercher à l'aéroport et les transporter entre l'hôtel et la halle Saint-Jacques. Ainsi, le staff compte 15 chauffeurs chaque jour. Des cars et des minibus permettent de s'assurer que les athlètes arrivent à temps sur place.

En 2023, le Japonais Koki Watanabe a créé la surprise en remportant le Swiss Open. image: uwe zinke

Tous les matchs seront diffusés dans le monde entier. La fédération internationale de badminton les retransmettra gratuitement sur sa chaîne Youtube dans tous les pays où aucune chaîne publique ne s'est assurée les droits. En Suisse, la SRF (télévision alémanique) et la RTS diffuseront les matchs du week-end sur leur site web. Et pour la première fois, le tournoi sera également retransmis dimanche sur SRF 2.

Le prize money

Le prize money total de 210'000 dollars (environ 187'000 francs suisses) est fixé par la fédération internationale. Une somme considérable, pour un tournoi dont le budget s'élève à un peu plus d'un million de francs. L'année prochaine, le prize money atteindra même 250'000 dollars, raison pour laquelle le directeur du tournoi, Christian Wackernagel, espère pouvoir profiter de l'argent de la Confédération.

Le Suisse Tobias Künzi (premier plan) sera en lice au Swiss Open. Image: KEYSTONE

Outre le prize money, les points pour le classement mondial sont cruciaux pour les joueurs et joueuses. Ils sont encore davantage convoités cette année, jusqu'à la date limite du 30 avril, à cause des Jeux olympiques. Seuls les meilleurs peuvent s'assurer d'une place aux JO: les tickets sont attribués sur la base du classement mondial par pays et par continent. En tant qu'unique tournoi suisse à 300 points, le Swiss Open fait partie des 25 événements les plus renommés au monde.

La billetterie

La prévente avant le tournoi est nettement meilleure que les années précédentes (hausse de 25 %). Mais des billets sont encore disponibles pour tous les jours, en ligne ou aux caisses sur place. Les deux premières journées, l'entrée est gratuite.

La salle de 4 500 places n'a jamais affiché complet. Le week-end, le balcon de la halle sera ouvert. Christian Wackernagel s'attend à un record de spectateurs le samedi.

Adaptation en français: Yoann Graber.