Ce coach de NBA a pris le micro en plein match pour délivrer un message

L’ex-sélectionneuse de la Nati féminine raconte sa descente aux enfers

Nuits blanches, vomissements, angoisse: Martina Voss-Tecklenburg a vécu un calvaire après l'élimination surprise de l'Allemagne (qu'elle dirigeait à l'époque) lors du Mondial 2023.

Pendant des semaines, les fans et les médias ont cherché à savoir ce qui se cachait derrière l'absence de Martina Voss-Tecklenburg. Depuis lundi, on sait: dans une interview ouverte avec la présentatrice de la ZDF Katrin Müller-Hohenstein, l'ex- sélectionneuse de l'équipe d'Allemagne, qui a aussi dirigé la Nati féminine entre 2012 et 2018, a raconté pourquoi elle n'était plus réapparue depuis l'élimination surprise de son équipe lors de la Coupe du monde en août dernier.