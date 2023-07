Ce coach de NBA doit sa folle longévité à des méthodes particulières

«Il a encerclé un article sur votre ville natale et veut savoir si c'est exact, où vous aimez manger et quel type de vin vous aimez boire. Et très vite, il vous suggère des endroits où vous devriez manger, et il fait des réservations pour vous et votre femme ou votre petite amie. Ensuite, vous y allez, et il veut tout savoir, quel vin vous avez bu, ce que vous avez commandé.»

Sean Marks, un ex-coach assistant de Popovich, dans Time