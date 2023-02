L'ailier des Los Angeles Lakers LeBron James a battu le record de points de Kareem Abdul-Jabbar en NBA Image: AP

LeBron James tient son record! «Mais il ne sera jamais le meilleur»

Depuis ce mercredi matin, la superstar des Los Angeles Lakers détient le record de points inscrits en NBA. Mais sa personnalité contestée et son manque d'esthétisme ne lui permettront pas de gagner tous les cœurs, selon nos experts.

Vous approchez de la quarantaine et redoutez sa fameuse crise? Cet article a de quoi vous redonner le moral, grâce au personnage dont il traite. Son nom? LeBron James.

A 38 piges, il est toujours l'un des tout meilleurs basketteurs du monde et a battu ce mercredi matin le prestigieux record du nombre de points marqués en NBA après son festival contre Oklahoma City, où il a inscrit les 36 points requis. Le record était détenu par Kareem Abdul-Jabbar (75 ans) en 1984, avec un total de 38'387 points.

LeBron James est entré dans l'Histoire d'un step back à dix minutes de la fin du troisième quart, sous les yeux de Jabbar assis au premier rang,

Un panier pour l'Histoire Vidéo: watson

«Avoir de telles statistiques à 38 ans, c'est hallucinant!», s'émerveille Randoald Dessarzin. Mais elles ne doivent rien au hasard, comme le souligne le coach des Pully Lausanne Foxes en LNB:

«LeBron James a une incroyable éthique de travail, il est professionnel et perfectionniste jusqu'au bout des ongles. Pour rester en forme, il investit plus d'un million de dollars par saison dans son staff privé» Randoald Dessarzin, coach des Pully Lausanne Foxes

Des cuisiniers, diététiciens, coachs ou encore masseurs composent son équipe personnelle qui lui permet – avec une génétique généreuse – de disputer actuellement sa 20e saison au plus haut niveau, tout en continuant d'affoler les parquets (et les adversaires).

Beau bébé et couteau suisse

Parce que oui, malgré le poids des ans, le numéro 6 des Los Angeles Lakers fait toujours la différence grâce à ses phénoménales qualités athlétiques. «Quand on le voit jouer, on se dit qu’il est surhumain. On a l’impression de voir un personnage de jeu vidéo affronter des enfants», image Maxime Jaquier, ancien basketteur de LNA (Fribourg et Monthey, notamment).

LeBron James en janvier 2023, une puissance hors du commun. Image: keystone

Ce qui bluffe surtout le Fribourgeois chez LeBron James? Sa puissance.

«Il peut prendre le ballon et traverser toute la salle. La seule chose qui peut l’arrêter, ce sont les blessures» Maxime Jaquier, ex-basketteur de LNA

Randoald Dessarzin appuie: «LeBron James est capable d'effacer quatre défenseurs et de terminer l'action par un dunk. On n'imagine pas ce que ça représente comme prouesse athlétique!»

LeBron James en bref - Né le 30 décembre 1984 à Akron (Ohio)

- Mesure 206 cm pour 113 kg

- Poste de prédilection: ailier

- 4 fois champion de NBA (2012, 2013, 2016 et 2020)

- Clubs successifs:

2003 - 2010: Cavaliers de Cleveland

2010 - 2014: Miami Heat

2014 - 2018: Cavaliers de Cleveland

2018 à aujourd'hui: Los Angeles Lakers

Recordman du nombre de points en NBA (série en cours).



C'est vrai, même ceux qui ne connaissent rien au basket restent scotchés sur les compilations vidéo des highlights du «King». «Des collègues de travail et des amis qui n'ont rien à voir avec ce sport sont frappés par l'énergie de LeBron James et l'impact physique qu'il impose, ils m'en ont parlé spontanément», sourit Maxime Jaquier au bout du fil.

On aimerait tous avoir le même dynamisme le matin quand le réveil sonne... Image: keystone

Mais ce beau bébé de 206 cm et 113 kg ne doit pas ses stats folles qu'à ses qualités athlétiques. Sa polyvalence et sa palette technique y sont aussi pour beaucoup. «C'est un basketteur très complet», observe Maxime Jaquier.

«Grâce à sa grande taille, il peut jouer partout, y compris dos au panier. Et même au rebond et dans les passes, il n'est pas loin des tout meilleurs» Maxime Jaquier

Au niveau des assists sur l'ensemble de sa carrière, il en fait même partie: l'ailier des Lakers est devenu la semaine dernière le 4e meilleur passeur de l'histoire de la NBA. Preuve indéniable de sa vision du jeu hors norme et de ses qualités de distributeur. «Avec Magic Johnson (réd: actif entre 1979-1996), c'est le seul basketteur de la NBA à être capable d'évoluer aux cinq différents postes», renchérit Randoald Dessarzin.

Quelques superbes actions de LeBron James, en vidéo 📺 Vidéo: YouTube/SkyHooked

Un faux littéraire et un artiste plus doué

Pourtant, malgré cet éloge, le Jurassien ne considère pas LeBron James comme le meilleur joueur de l'histoire. En cause: la personnalité de la superstar. «Je trouve qu'il manque de charisme», tranche l'expert. Il argumente:

«Il a pris position tardivement par rapport au mouvement Black Lives Matter (réd: un mouvement civique aux Etats-Unis contre les discriminations et violences faites aux Afro-Américains). Or, un basketteur de son statut devrait s'exprimer sur ce sujet, comme l'a fait courageusement la ligue, par exemple. Et puis, sa personnalité est un peu fake: en interview, il cite des écrivains, mais quand on lui demande d'approfondir la pensée, ça sonne creux.» Randoald Dessarzin

Plus grave: pour Randoald Dessarzin, «LeBron James a une grosse part de responsabilité dans l’échec des Lakers», seulement 13e sur 15 de la division Ouest après 54 matchs et donc bien loins d'une qualification en playoffs. «S'il avait eu davantage de leadership, l'équipe n'en serait pas là», s'avance le coach des Pully Lausanne Foxes. Il va même plus loin:

«LeBron James n’a jamais réussi à sublimer ses coéquipiers, au contraire de Michael Jordan aux Chicago Bulls. En faisant lui-même l'équipe, il a même écarté ou éteint certains de ses collègues» Randoald Dessarzin

Alors, pour toutes ces raisons, le GOAT («Greatest Of All Time») selon Randoald Dessarzin, c'est Jordan.

Pour Randoald Dessarzin, Michael Jordan (avec le ballon) est le meilleur basketteur de l'histoire. Image: keystone

Maxime Jaquier, lui, n'arrive pas à se décider. Mais s'il n'était question que de critères esthétiques, son choix se porterait aussi sur le légendaire numéro 23 des Chicago Bulls (sextuple champion NBA avec ce club en 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 et 1998). «LeBron James est plutôt du style besogneux», remarque le Fribourgeois.

«La fluidité de son jeu et son geste de tir sont moins beaux que chez Jordan» Maxime Jaquier

Mais n'en déplaise aux puristes, ce sont bien souvent les chiffres qui font foi dans le sport et dont le public se rappelle. Et sur ce point, au niveau individuel, c'est bel et bien LeBron James qui a validé son statut (et son surnom) de «King».