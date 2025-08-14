beau temps32°
Glaris

Fête fédérale de lutte: Max, le taureau en bois, est la star

Der Holzmuni Max, aufgenommen am Freitag, 8. August 2025, auf dem Gelaende des Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfestes ESAF 2025, in Mollis. Der Holzmuni ist 21 Meter hoch und soll nach dem ESAF z ...
Max, le taureau en bois, mesure 20 mètres de haut et 30 mètres de long.Image: keystone

Une star très convoitée est l'ambassadrice de la fête fédérale de lutte

Max, l'énorme taureau en bois, est déjà le chouchou de la Fête fédérale de lutte suisse, qui aura lieu fin août dans le canton de Glaris. Les politiciens se battent pour lui.
14.08.2025, 16:5714.08.2025, 17:02
Le gigantesque taureau en bois Max, symbole officieux de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS) – qui aura lieu du 29 au 31 août à Mollis (GL) –, conquiert déjà le cœur de nombreux habitants du canton de Glaris.

Trois membres du parlement cantonal se battent auprès du gouvernement pour le maintien permanent, dans leur canton, de cette imposante œuvre d'art, installée sur le site de la manifestation. C’est ce qu’a annoncé le parlement glaronais ce mercredi.

Der Holzmuni Max, aufgenommen am Freitag, 8. August 2025, auf dem Gelaende des Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfestes ESAF 2025, in Mollis. Der Holzmuni ist 21 Meter hoch und soll nach dem ESAF z ...
Max est la grande attraction du site de Mollis.Image: keystone

Oui, Max est immense: 20 mètres de haut, 30 mètres de long et 182 tonnes. Plus de 500 apprentis de 220 entreprises de construction en bois ont réalisé cette sculpture à partir de 1200 mètres cubes de bois suisse. L'animal serait le plus grand taureau en bois du monde, selon certains. Une chose est sûre: il est déjà une star dans les médias. Pour rappel, l'arène de Mollis – 56 500 places – est, elle (c'est certain), le plus grand stade temporaire de la planète.

Après la Fête fédérale, le gigantesque taureau devrait normalement être démonté et installé ailleurs, hors des frontières glaronaises. La Schwägalp, à Saint-Gall, était initialement envisagée comme lieu d'hébergement. Mais les Glaronais ne veulent déjà plus laisser partir Max.

Une membre du parlement et deux députés du parti du Centre veulent savoir si le gouvernement cantonal est également d’avis que Max devrait rester à Glaris. Ils ont adressé leur demande par écrit. «Avant même la Fête fédérale, le taureau Max est déjà une star secrète de la fête et a déjà fait son apparition dans les médias nationaux», ont argumenté les interpellants.

Der Holzmuni Max, aufgenommen am Freitag, 8. August 2025, auf dem Gelaende des Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfestes ESAF 2025, in Mollis. Der Holzmuni ist 21 Meter hoch und soll nach dem ESAF z ...
Max, le taureau en bois, pèse 182 tonnes.Image: keystone

Max sert d'étendard aux secteurs qui travaillent le bois et pourrait augmenter l’attractivité de ces métiers. Et pas seulement. «Il nous paraît essentiel que le taureau reste dans le canton de Glaris et, en tant que nouvelle attraction, donne un nouvel élan au tourisme dans notre canton», ont souligné les membres du parlement.

Il semble qu’il existe déjà un intérêt concret à Glaris pour Max, notamment dans la station de ski de Braunwald.

(ram/sda/yog)

