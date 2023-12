LeBron James s'est adjugé à Vegas le premier In-season Tournament, dans la nuit de samedi à dimanche. Image: EPA

La NBA a fait taire ses détracteurs

Décriée cet été lors de l'annonce du In-Season Tournament, la ligue de basket la plus puissante au monde a coupé le sifflet à ses plus fervents opposants. Sa première «NBA Cup» est une franche réussite.

Ce sont finalement les Lakers de Los Angeles qui ont décroché dans la nuit de samedi à dimanche le tout premier In-Season Tournament de l'histoire de la NBA. Et autant se l'avouer, nous n'aurions pas pu rêver meilleure fin. King James, vainqueur de la première édition et MVP du tournoi, ça en jette, malgré cette polémique d'arbitrage en demi-finale, pouvant laisser croire que L.A a été avantagé.

Ce dénouement, envoûtant, c’est un peu le point d’orgue de cinq semaines d’une lutte aussi passionnante qu’intense, que peu imaginaient de la sorte. Souvenez-vous de l’accueil réservé à l’événement. Les critiques ont fusé, rien n’était gagné. Il y avait surtout de quoi être perplexe. A quoi bon lancer une nouvelle compétition sans grand intérêt sportif? La carotte des 500 000 dollars versés à chaque membre de la franchise victorieuse témoignait de l'inutilité du In-Season Tournament. Elle prêtait même à sourire. Si la somme reste importante pour les rookies, c’est une brindille pour les stars de la ligue.

Il fallait ensuite comprendre le format, pas si simple à assimiler. Une compétition supplémentaire intégrée à la saison régulière (pour ne pas ajouter de nouveaux matchs au calendrier), des groupes ne respectant pas les divisions traditionnelles, de nouveaux points de règlement…, bref, il valait mieux s’y reprendre à deux fois pour saisir toutes les subtilités de cette «coupe». Et quand la NBA s’est décidée à révéler ses nouveaux parquets, ceux imposés aux franchises pour les matchs du tournoi, il y a eu comme un léger flop.

Puis, à mesure que la compétition s'est installée, les vents ont tourné. Personne ne s'est désintéressé du butin à 500 000 dollars, tous le voulait. Les matchs se sont révélés être intenses, loin de la monotonie de la saison régulière. La NBA a su piquer les joueurs - elle a réveillé l'instinct de compétition qui sommeillait en eux.

Rendre la différence de points importante pour départager les équipes placées dans des groupes serrés est une jolie trouvaille. Les rencontres de la phase de poules ont été disputées jusque dans les dernières secondes, que l'on gagne ou l'on perde, en vue du point-average. Ce qui détonne dans une ligue comme la NBA, où les joueurs ont pour habitude de laisser couler le temps lorsque le score est scellé. C'est ainsi que l'ailier des Bulls DeMar DeRozan s'est fait expulser à 1,4 seconde du terme de la rencontre face aux Raptors, n'appréciant pas le dernier shoot de Pascal Siakam, dans un match déjà plié.

DeMar DeRozan dehors! Image: keystone

Et que dire de la phase à élimination directe, puis du Final 4. La NBA est habituée des séries au meilleur des sept matchs, alors forcément, quand tout se joue sur une même rencontre, à l'européenne et à l'inverse du modèle nord-américain, ça change tout et on aime. Grâce à ce format, planait comme un air de coupe ces dernières semaines en NBA.

Les Pacers, cinquièmes à l'ouest, sont en course pour disputer au printemps prochain le premier tour des play-offs. Mais au fil des tours, ils ressemblaient davantage à un petit poucet. L'équipe est pleine de qualité, elle s'est d'ailleurs révélée au grand public en atteignant la finale. En revanche, jamais au meilleur des sept matchs elle n'aurait pu envisager un tel parcours, à n'en pas douter, les Celtics comme les Bucks seraient passés.

Les joueurs ne sont pas les seuls à avoir joué le jeu. Le public s'est également montré à la hauteur de l'événement. Certes, nous n'étions pas sur les chaudes ambiances d'Euroleague, mais il y a avait comme un air de play-offs dans les travées des enceintes NBA. Et ça aussi, on a aimé, même si la demi-finale Bucks - Pacers à 14h00 heure de Vegas sonnait creux, quelle idée...

Les critiques et controverses n'ont pas gâché cette grande première, et cette fois, on peut le dire: la NBA sait vraiment y faire. Qu'elle continue de bichonner son nouveau bébé pour en faire un rendez-vous majeur du calendrier.