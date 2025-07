Ces fans suisses ont envahi le terrain pour la bonne cause

Une scène insolite a marqué la reprise de la saison en Challenge League, samedi lors du match entre le FC Aarau et Bellinzone.

Le FC Aarau a été littéralement douché pour son entrée en lice face à Bellinzone – mais pas en raison d’une mauvaise prestation: le match a dû être interrompu puis annulé après 65 minutes de jeu. Une pluie continue, s’intensifiant après la pause, a rendu le terrain glissant au point de compromettre la sécurité des joueurs. Après une interruption de vingt minutes, l’arbitre Johannes von Mandach a préféré ne pas faire reprendre la partie.

Les efforts d’Aarau restent ainsi (pour l’instant) doublement vains. D’une part sur le plan sportif, car l’équipe de Brunello Iacopetta dominait Bellinzone et menait même 3-1 lorsque la partie a été stoppée. D'autre part sur le plan logistique, puisque l'intervention des fans locaux n'a pas produit l'effet escompté. Pendant l’interruption, ils ont accouru sur le terrain pour prêter main-forte au jardinier Gil Hemmi ainsi qu’à d’autres membres du staff et joueurs du FCA afin d’évacuer l’eau du terrain. Ensemble, ils ont écopé l’eau et séché les zones critiques avec des serviettes. Mais tout cela n’a servi à rien.



L'intervention des fans en vidéo:

Ils ont tout de même été chaleureusement applaudis par les quelque 4513 spectateurs présents au stade. L’équipe d’Aarau a ensuite posé pour une photo avec les bénévoles venus aider. Ce moment, au moins, restera un souvenir positif pour les supporters.



Deux options envisageables

Que va-t-il se passer maintenant? Du côté du FC Aarau, on regrette que l’arbitre n’ait même pas tenté de relancer la partie – d’autant que le club estime que ses fans et ses employés, en intervenant durant la pause, avaient permis une légère amélioration des conditions de jeu.



L’affaire devrait désormais être examinée par la Commission des compétitions de la Swiss Football League. Deux options sont envisageables: soit le match est rejoué depuis le début, sur le score de 0-0, soit il reprend à partir de la 65e minute, avec Aarau menant 3 à 1.



Un scénario inquiète Aarau

Si la Commission des compétitions venait à décider de faire rejouer le match dans son intégralité, le FC Aarau pourrait bien faire appel. C’est ce qu’a indiqué le CEO Sandro Burki dans un entretien accordé à ce journal.

Les espoirs d’Aarau de voir le match reprendre à partir de la 65e minute pourraient cependant être refroidis par un précédent survenu en Super League en 2017. Cette année-là, le FC Lugano accueillait le FC Saint-Gall. Les Tessinois menaient 1-0 à la mi-temps lorsque la rencontre a été interrompue. Le match a finalement été rejoué depuis le début, à 0-0 – une décision que Lugano n’avait pas digérée à l’époque.

On ne sait pas encore quand la Swiss Football League communiquera officiellement à ce sujet. Du côté du FC Aarau, on espère une réponse d’ici le début de la semaine prochaine.

(jcz/aargauerzeitung.ch)