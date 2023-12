image: x/keystone/shuttertsock

Un joueur NBA en prend plein la tronche à cause de son poids

Les 76ers ont officialisé dimanche la venue de Kenneth Lofton Jr à Philadelphie. Après cette annonce, l'ailier fort de 125 kg a largement été attaqué sur les réseaux sociaux en raison de son poids.

Coupé par les Memphis Grizzlies il y a quelques jours suite au retour de blessure de Ja Morant, Kenneth Lofton Jr a retrouvé une franchise dans la plus prestigieuse des ligues de basket-ball. L'Américain de 1m98 s'est tourné vers Philly via un two-way contract - un CDD courte-durée qui n'engage pas les 76ers et place le joueur à l'essai. S'il se fait remarquer, Lofton Jr obtiendra un contrat fixe. Si au contraire, il ne parvient pas à satisfaire ses dirigeants, il sera envoyé en G-League, la «D2» de la NBA, où il évoluera avec les Blue Coats du Delaware, l'équipe affiliée aux 76ers.

Kenneth Lofton Jr connaît bien la ligue mineure. Il y a effectué deux saisons à plus de 20 points et c'est en G-League qu'il a été nommé Rookie of the Year. A Memphis, le joueur enchaînait les aller-retours entre les deux championnats, jusqu'à ce qu'il claque 42 points pour sa première dans le cinq majeur des Grizzlies. Une performance inédite, lui offrant un contrat NBA de 4 ans. Mais depuis ce coup d'éclat, Lofton Jr peine à s'imposer en NBA.

Kenneth Lofton Jr face aux Celtics, lorsqu'il portait encore le maillot des Grizzlies. Image: keystone

Ses statistiques ne dépassent pas les 4,1 points et 1,7 rebond de moyenne. La faute à un physique à l'opposé de Victor Wembanyama, qui ne correspond pas aux standards actuels de la ligue. Imposant en attaque, le néo-joueur des 76ers est trop souvent battu en défense. Sa taille - moins de 2 mètres pour un intérieur - est un véritable point faible. Kenneth Lofton Jr est certes puissant, mais sa détente est limitée, tout comme sa vitesse d'exécution.

Attaqué sur son poids

En NBA comme partout ailleurs, les équipes ont pour habitude d'annoncer leurs nouvelles recrues sur les réseaux sociaux. Kenneth Lofton Jr a eu droit à son visuel de bienvenue de la part des 76ers, mais très vite, sa photo, où on le voit bien en chair, a fait réagir la toile. Joueur apprécié pour son gabarit inhabituel et son jeu si spécifique, il s'est, cette fois-ci, largement fait moquer par les internautes, choqués qu'une telle recrue puisse intégrer l'équipe.

Les blagues de mauvais goût n'ont pas manqué, comme celles justifiant sa venue à Philadelphie par sa passion pour le cheesesteak, un sandwich à base de viande de bœuf et de fromage, spécialité de la plus grande ville de Pennsylvanie. Certains ont vu en lui un joueur de NFL plutôt que de NBA ou un sosie XXL de Kylian Mbappé, voire son lointain cousin. C'est cette ressemblance qui explique des commentaires tels que «Real Madrid is jealous» ou «il est en dépression au PSG le Kyk’s, libérez-le».

Le fameux Philly cheesesteak. Du sale. image: kesytone

Est-ce que Kenneth Lofton Jr s'est récemment lâché sur la nourriture, pour faire face à son départ forcé des Grizzlies il y a quelques jours, avant de se présenter à Philadelphie encore un peu plus lourd que d'habitude? Possible. Ce ne serait en tout cas pas la première fois qu'il ne suivrait pas un régime adapté. Déjà à Memphis cette saison, son poids posait problème.

Chris Vernon, journaliste local, spécialiste de la franchise du Tennessee, affirmait peu avant la reprise de la NBA que le joueur s'était pointé au premier camp d’entrainement de l'équipe en ayant pris énormément de poids durant l’été. Selon ses dires, la balance affichait 135 kilos, bien trop pour sa taille (et pour performer au plus haut niveau).

«Je ne veux pas m’acharner sur un joueur, mais la situation de Kenneth Lofton n’est pas bonne. Il est venu au camp d’entrainement, il pèse plus de 135 kilos, alors que les Grizzlies auront sûrement besoin de lui cette saison. Il ne sait déjà pas défendre. Je sais que les gens l’aiment bien, c’est toujours cool de le voir marquer des points et il a une belle histoire, mais sérieusement mon gars! Les Grizzlies t’ont donné une place dans l’effectif et de l’argent, ça suffit. On peut rire de son surpoids, jusqu’au jour où on aura besoin de lui sur le terrain. (...) C’est pas sérieux. C’est impossible de jouer au basket dans cette condition physique.» Chris Vernon

S'il souhaite poursuivre sa carrière en NBA (et éviter par la même occasion de nouvelles critiques), Lofton Jr devra à n'en pas douter maîtriser son poids, et être physiquement prêt, comme il l'a déjà montré par le passé en G-League.