La sanction infligée à Xhaka est insuffisante | Commentaire

Taulant Xhaka connaît sa sanction. image: Keystone

Commentaire

La sanction infligée à Xhaka est insuffisante

Taulant Xhaka a complètement dérapé lors des célébrations du titre. Non seulement le Bâlois a allumé des fumigènes, mais en plus, il a adressé des vœux de «mort et haine» au FC Zurich. Commentaire suite à sa sanction prononcée vendredi par la ligue.

Sebastian Wendel

Plus de «Sport»

Allumer des fumigènes, souhaiter la mort au FC Zurich et lancer des slogans hostiles aux forces de l'ordre en marge des célébrations du titre: voilà qui est puéril, irrespectueux et stupide.

Le FC Bâle aurait préféré se passer d'un tel cadeau d'adieu, Taulant Xhaka étant sur le point de mettre un terme à sa carrière, après tant d'années passées dans la cité rhénane. Les dirigeants autour du président David Degen sont donc furieux, surtout que Xhaka a éclipsé la performance sportive de son équipe. Même dans le noyau dur des supporters, la sympathie pour le joueur s’est éteinte, malgré sa fidélité au club.

Voici désormais la sanction de la ligue: un match de suspension, une amende de 7 500 francs et 18 heures de travaux d'intérêt. Notre proposition: que Taulant Xhaka lave et plie les maillots de toutes les équipes du FC Zurich, après chaque match, durant toute une saison.

Taulant Xhaka, une légende du FC Bâle. image: Keystone

Si le milieu de terrain du FCB ne prenait pas sa retraite dans une semaine, la suspension aurait été beaucoup plus sévère. Que la ligue lui accorde un dernier match au Parc Saint-Jacques le 24 mai témoigne d’une certaine classe. Or de la classe, Taulant Xhaka n'en a pas eue lors des célébrations du titre. Le joueur mérite néanmoins un hommage dans ce qui est sa deuxième maison. A ce niveau-là, la ligue a vu juste.

Pour autant, Xhaka regrette-t-il sincèrement son attitude, comme le laisse entendre sa déclaration au lendemain de l'incident? Difficile d’y croire, tant le Bâlois est récidiviste. Mais au fond, peu importe: plus que les leçons tirées, ce sont les mesures prises par le FC Bâle qui comptent véritablement.

Le club a déjà durement critiqué Xhaka pour son comportement, tout en annonçant des sanctions. Une amende, quelle que soit son importance, serait cependant trop facile et inefficace. Il faut maintenant faire preuve de créativité et de fermeté. En prime, la sanction doit être rendue publique. Pour dissuader ceux qui seraient tentés de l'imiter. Et pour clamer haut et fort qu'à Bâle, même les légendes ne sont pas au-dessus des règles.