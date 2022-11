Coupe du monde 2022: Voici l'équipe d'Argentine qui ira au Qatar

Traduit et adapté de l'allemand par sia

L'Argentine a obtenu son billet pour la Coupe du monde 2022 en se classant deuxième derrière le Brésil, sans perdre une seule fois. En juin de cette année, l'«Albiceleste» a battu l'Italie, championne d'Europe en titre, 3 à 0 lors de la Finalissima. Et lors de ses deux derniers matches amicaux, l'Argentine n'a pas démérité avec deux victoires 3 à 0.

Dans le groupe C, l'Argentine affrontera l'Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne.

Les dates et le texte de ce article ont été mis à jour le 9 novembre 2022. Toutes les évolutions postérieures à ce jour n'ont pas (encore) été prises en compte.

L'Argentine, emmenée par Lionel Messi et Ángel Di María, est sur la ligne de départ en tant que championne d'Amérique du Sud en titre. Il y a quatre ans, l'«Albiceleste» avait déjà échoué en huitièmes de finale.

