Servette-Lausanne Sport: hommage à Crans-Montana

Servette et le LS ont pris une décision historique

Les deux équipes ont décidé de dépasser leur rivalité, mercredi à Genève, pour le premier match depuis le drame de Crans-Montana.
13.01.2026, 11:4713.01.2026, 11:47

Le football suisse reprend déjà ses droits ce mercredi avec deux matchs en retard: Sion-Winterthour et Servette-Lausanne (20h30). En Valais on le sait, un hommage sera rendu aux victimes du drame de Crans-Montana avant la rencontre: les joueurs porteront un brassard noir, les fans ont prévu un tifo spécial et une minute de silence sera respectée. Plusieurs initiatives sont aussi prévues avant le match entre Servette et Lausanne, avec notamment une action historique menée conjointement par les deux clubs rivaux de l'arc lémanique.

Pour l'occasion en effet, les deux équipes arboreront un flocage spécial sur leurs maillots. «Un symbole fort, imaginé et créé par le FC Lausanne-Sport, puis partagé avec le club genevois, afin de rendre un hommage commun aux victimes du drame survenu à Crans-Montana», peut-on lire sur le site du club vaudois.

Le logo créé par les Vaudois:

Image
Image: lausanne-sport.ch/

«Sobre et chargé de sens, ce logo commémoratif mêle élégance et recueillement, poursuit le communiqué publié par l'actuel 9e de Super League. Il rappelle l’unité du football dans les moments difficiles et traduit la volonté des deux clubs de s’associer dans le respect, la solidarité et la mémoire. En le portant sur leurs maillots, les joueurs des deux équipes témoigneront de leur soutien aux proches des victimes et de leur attachement aux valeurs humaines qui dépassent le cadre du sport et de la rivalité.»

Le Servette FC précise pour sa part que les minutes qui précèderont la rencontre ne seront pas comme d'habitude. «Le show d’avant-match a été supprimé pour cette rencontre. L’hymne national suisse remplacera le traditionnel "Ce que l’aino", tandis que l’écran géant diffusera une image en noir et blanc de Crans-Montana.»

La minute de silence aux Vernets:

Et soudain, Genève s'est tu

«Le moment le plus solennel interviendra avec une minute de silence, poursuit le club grenat. Les joueurs du Servette FC, du FC Lausanne-Sport ainsi que 35 enfants du FC Lancy — club directement touchée par cette tragédie — formeront un demi-cercle sur la pelouse. L’éclairage LED sera éteint et l’écran géant affichera le logo du flocage spécial. Une couronne de fleurs sera déposée au centre du terrain par les deux capitaines, juste avant ce moment de recueillement.»

Enfin, Sion et Servette, les deux clubs qui reçoivent ce mercredi, ont demandé aux supporters de ne pas craquer de torche avant, ni pendant un match qui sera forcément particulier. «En hommage aux jeunes disparus, les spectateurs seront invités à allumer la lampe de leur téléphone dès l’entrée des équipes sur le terrain et à la maintenir allumée jusqu’à la fin de la minute de silence, précise un communiqué du FC Sion. Ce geste symbolique de lumière se fera sans flamme, dans le respect absolu de la sécurité.»

Dans le contexte actuel, le résultat sportif des deux matchs au programme mercredi passera au second plan le temps d’une soirée pour, comme le fait remarquer le FC Lausanne-Sport sur son site internet, «laisser place à l’émotion et au souvenir».

(jcz)

