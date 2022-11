Beaucoup de sièges libres lors du match de groupe de la Coupe du monde entre le Sénégal et les Pays-Bas. image: imago-images.de

Soit la Fifa triche, soit elle ne sait pas compter

Il suffit de regarder les tribunes pour se rendre compte que les matchs de la Coupe du monde au Qatar ne se jouent pas à guichets fermés. Pourtant, la Fifa indique que le nombre de spectateurs est encore plus élevé que la capacité du stade.

Lors du match d'ouverture de la Coupe du monde entre le Qatar et l'Equateur, il était presque effrayant de voir le peu d'intérêt que le football semble avoir pour les locaux. Lors de l'amère défaite 2-0 des «Al-Anabbi» (rouges), le stade Al-Bayt a commencé à se vider dès la mi-temps. La mauvaise situation de l'équipe du Qatar (qui n'a aucune chance) était manifestement désespérée.

«Le cadrage devient de plus en plus serré», s'amusait le commentateur de la SRF Sascha Ruefer. Il ajoutait:

«La Fifa semble dire à la régie de ne pas montrer les places vides, sinon on pourrait penser que cela n'intéresse personne» Sascha Ruefer, SRF

Le tableau était encore plus sombre pour les trois matchs de lundi où de nombreux sièges sont restés vides dès le début. Lors du match Sénégal-Pays-Bas, la plupart des loges étaient désertes et les autres gradins ne se remplissaient que lentement. Des rangées entières sont ainsi restées vides. C'est sans doute pour cette raison que l'ambiance n'était pas vraiment au rendez-vous. Seuls les tambours d'un groupe de supporters sénégalais résonnaient dans le stade.

Image 1: En regardant de plus près, on constate que les sièges blancs en haut à droite sont presque tous restés vides. image: keystone

Image 2: Situés à proximité du terrain, de nombreux sièges verts restent inoccupés. image: keystone

Pourtant, selon les informations officielles, la deuxième rencontre du groupe A entre le Sénégal et les Pays-Bas s'est déroulée à guichets fermés. Mieux encore, il y aurait eu 41 721 spectateurs au total dans le stade situé au sud de Doha. Sur le site officiel de la Coupe du monde, la capacité d'accueil est toutefois indiquée comme étant de 40 000 spectateurs. Ce n'est pas un cas isolé. Selon les données de la Fifa, les quatre premiers matchs de la Coupe du monde ont tous été joués à guichets fermés.

Nombre officiel de spectateurs selon la Fifa:

Qatar - Equateur : 67 372 spectateurs (capacité: 60 000)

: 67 372 spectateurs (capacité: 60 000) Angleterre - Iran : 45 334 (capacité: 40 000)

: 45 334 (capacité: 40 000) Pays-Bas - Sénégal : 41 271 (capacité: 40 000)

: 41 271 (capacité: 40 000) Etats-Unis - Pays de Galles : 43 418 (capacité: 40 000)

Jusqu'à présent, la Fifa n'a pas donné d'explication concernant les stades pleins à craquer. Sur Twitter, on peut lire que de nombreuses personnes n'ont pas pu accéder aux stades à cause des embouteillages et autres métros bondés. On évoque aussi des problèmes à l'entrée des stades dus aux billets électroniques.

En revanche, le chef de l'organisation de la Coupe du monde, Nasser Al Khater, a constaté après le match d'ouverture qu'il avait vu «la ferveur dans les tribunes et un football passionnant sur le terrain», il a aussi confirmé:

«Notre nation est saisie par la fièvre du football et la fête va durer jusqu'à la finale du 18 décembre»

Même lors du match Angleterre-Iran, le stade aurait pu accueillir encore plus de spectateurs. image: imago-images.de

Les journalistes sur place voient les choses différemment. La commentatrice de Talksport, Lianne Sanderson, a expliqué qu'il n'y avait presque pas d'ambiance en raison des nombreuses places vides. Le cocommentateur ITV Ally McCoist a déclaré pendant le match entre le Sénégal et les Pays-Bas:

«Je ne vais pas mentir, l'affluence est décevante et je ne pense pas qu'elle soit à la hauteur de ce match»

