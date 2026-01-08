Tottenham est en crise, et la polémique du gobelet de son coach n'arrange rien. image: watson

«Virez-le!»: le coach de Tottenham conspué à cause d'un gobelet

Une photo de Thomas Frank, mercredi avant le match à Bournemouth, crée la polémique. A cause d'un objet inattendu.

Dans un monde où l'image a pris une place cruciale, notamment à cause de l'omniprésence des réseaux sociaux, les clubs de foot – comme de nombreuses entreprises d'autres secteurs – font extrêmement attention à leur communication. Et soignent tous les détails. Ou presque.

Mercredi, il a suffi d'une inattention et d'une photo de l'entraîneur de Tottenham, Thomas Frank, pour enflammer instantanément les réseaux sociaux. Il s'agit d'un cliché du Danois (52 ans) pris avant le match de Premier League à Bournemouth, au moment de la reconnaissance du terrain. Le technicien semble détendu, sourit, et tient un gobelet qui contient du café. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Une banale routine d'avant-match.

Seulement voilà: le gobelet de Thomas Frank n'est pas un gobelet ordinaire. Dessus figure le logo... d'Arsenal, autre club londonien et, surtout, ennemi héréditaire de Tottenham!

La photo en question Le coach de Tottenham, Thomas Frank, avec son gobelet d'Arsenal. image: getty

La preuve avec ce zoom Aucun doute possible! image: getty

Forcément, ce détail n'a pas échappé à de nombreux comptes et internautes sur les réseaux sociaux, qui ont tout de suite relayé la photo. Ces internautes sont au mieux (pour Thomas Frank) très surpris par ce qu'on peut franchement considérer comme une boulette, au pire très critiques envers le coach de Tottenham. Cette seconde catégorie comprend évidemment les fans des Spurs, qui doivent ressentir une certaine trahison.

Beaucoup ont dû se frotter les yeux pour être sûr que cette image est vraie (elle l'est, elle est notamment partagée par la très fiable agence Getty Images). «Dites-moi que cette photo a été retouchée!», «Elle est générée par l'intelligence artificielle», «Oh c'est fou!», écrivent par exemple certains, stupéfaits. Non, ce cliché est, encore une fois, bien réel.

Un autre internaute, vraisemblablement fan du club londonien, n'y va, lui, pas de main morte:

«Virez-le avant demain matin!»

Evidemment, Thomas Frank a été interrogé sur ce fameux gobelet lors de la conférence de presse d'après-match, où la rencontre «est presque passée au second plan», précise RMC Sport. D'après le média français, le technicien a été surpris et agacé par les questions sur ce sujet. Il s'est défendu, en plaidant l'inattention:

«Je ne l'avais absolument pas remarqué (que le gobelet affichait le logo d'Arsenal). Quelqu'un pense-t-il que je l'ai fait (exprès)?»

Le Danois a détaillé en expliquant qu'il avait simplement pris un gobelet restant dans le vestiaire visiteur du stade de Bournemouth, dont les précédents occupants étaient les joueurs et le staff d'Arsenal (vainqueurs samedi 3-2).

L'entraîneur de Tottenham a ensuite amené une réflexion plus générale sur la rivalité dans le foot et le respect des adversaires (y compris les grands rivaux):

«C'est normal de prendre un gobelet, de prendre un expresso, je le fais avant chaque match. Je trouve même un peu triste, dans le monde du football, qu'on me pose la question. Je pense que nous allons clairement dans la mauvaise direction si l'on doit s'inquiéter du fait que j'aie un gobelet avec le logo d'un autre club.»

Pas sûr que les fans des Spurs voient ça de la même manière... D'autant que leurs protégés se sont inclinés mercredi à Bournemouth (3-2), avec un but concédé au bout des arrêts de jeu. Certains supporters au stade ont même insulté les joueurs, empêchés par la sécurité de venir répondre.

Tottenham réalise une nouvelle saison décevante, avec un actuel 14e rang de Premier League. image: getty