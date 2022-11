Argentine et Pologne se qualifient

«C'est très émouvant pour moi et pour toute l'équipe. On a réussi, on est très heureux. C'est un rêve qui devient réalité, être titulaire dans cette équipe, j'étais déjà très fier. Et là marquer un but, je suis tellement heureux. On n'a pas joué de la meilleure manière lors du premier match. Puis sur le deuxième, on a parfois trouvé le calme dont on a besoin, mais pas toujours. Ce soir, on a fait un très bon match, le meilleur de la phase de poules. Cela nous donne beaucoup de confiance pour la suite. Malgré le penalty raté, on est toujours restés positifs, on était calmes. Le penalty ne nous a pas fait mal, ni à nous en tant qu'équipe, ni à Leo.»