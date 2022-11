Coupe du monde 2022: Voici l'équipe du Portugal qui partira au Qatar

Coupe du monde 2022: on sait quand joueront la Suisse et les autres équipes

Traduit et adapté de l'allemand par sia

Depuis cette défaite en novembre de l'année dernière, les Portugais n'ont perdu qu'une seule fois: en juin 2022, à Genève contre la Suisse . Certes, Ronaldo, le joueur le plus performant et le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United, est dans une mauvaise passe. Mais même sans lui, le Portugal dispose d'une équipe solide avec une valeur marchande de près d'un milliard. Il faudra donc définitivement compter avec les Portugais lors de la Coupe du monde au Qatar.

Dans le groupe H, le Portugal affronte l'Uruguay, la Corée du Sud et le Ghana.

Les dates et le texte de ce article ont été mis à jour le 9 novembre 2022. Toutes les évolutions postérieures à ce jour n'ont pas (encore) été prises en compte.

