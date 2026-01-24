Roman Josi s'est épanoui à Nashville.

La chance de Josi, c’est d’avoir intégré le «Langnau de la NHL»

Roman Josi vient de franchir le cap des 1000 matchs en NHL avec le même club. Seuls neuf joueurs ont réussi cet exploit dans l'histoire de la Ligue.

Le talent presque divin de Roman Josi, un homme l’a vu avant tous les autres: John Van Boxmeer, ancien entraîneur du Lausanne HC (2009-2012) notamment. A l'époque, nous sommes en 2006, «JVB» entraîne le CP Berne, et le nom de celui qui deviendra un titan de la NHL ne dit encore (presque) rien à personne.

Josi a 16 ans, il est frêle, discret, presque effacé. Mais le patron du banc bernois est conquis. «F… great», lâche-t-il. La finesse verbale n’a jamais été son point fort. Le flair, en revanche, oui. Après sa carrière d’entraîneur, il deviendra d’ailleurs recruteur.

Le Beckenbauer du hockey

Vingt ans ont passé. Roman Josi est aujourd’hui bien plus que l’un des meilleurs défenseurs du monde. Il est le visage des Nashville Predators: capitaine, repère, boussole. Celui autour duquel tout s’articule. Son jeu n’est pas fait d’intimidation ou de brutalité, mais de présence, d’élégance et de domination. Un Franz Beckenbauer du hockey: un joueur qui n’anéantit pas, mais organise et crée. Et qui, pour filer la métaphore footballistique, surgit de l’arrière comme le faisait jadis Günter Netzer.



Roman Josi a disputé jeudi contre Ottawa son 1000e match de NHL avec Nashville. Il est une bénédiction pour les Predators et ce club est une chance pour lui. La ville forme un monde à part. Le service marketing du club cultive l’image des durs à cuire, avec son slogan «Welcome to Smashville». Mais cette rudesse reste maîtrisée, presque policée, bien loin d’un hockey brutal et malsain.

La chance de Josi, c’est d’avoir atterri dans le «Langnau de la NHL». Nashville compte environ 600'000 habitants — une petite ville à l’échelle américaine. Et c’est ici qu’un Bernois se sent chez lui depuis mille matchs. Dans toute l’histoire de la NHL, fondée en novembre 1917, seuls neuf joueurs ont atteint ce cap avec un seul et même club: Gordie Howe, Alex Delvecchio, Steve Yzerman et Nicklas Lidstrom à Detroit; Patrice Bergeron à Boston; Sidney Crosby à Pittsburgh; Alex Ovechkin à Washington; Steven Stamkos à Tampa Bay et Anze Kopitar aux Kings.



Tout l'oppose à Nino

D’ici à 2028, Roman Josi aura gagné plus de 80 millions de dollars. Une fortune qui n’a jamais altéré son âme. Il reste discret, aimable, humble, posé. Aucune trace d’arrogance. C’est la marque des très grands: ils portent leur importance comme un manteau bien taillé — élégant, protecteur, sans ostentation.

Josi buteur contre Detroit en novembre dernier. Keystone

Triple vice-champion du monde (2013, 2018, 2024), Josi est, après Niederreiter, le deuxième Suisse à franchir la barre des mille matchs en NHL. Une différence majeure les sépare toutefois : les mille matchs de Niederreiter se répartissent sur cinq clubs — les Islanders, Minnesota, Carolina, Nashville (où il fut le coéquipier de Josi lors de la saison 2022/23) et Winnipeg.

Dans la vie, leur simplicité et leur modestie les rapprochent. Sur la glace, en revanche, tout les oppose. Nino Niederreiter est un attaquant de puissance, qui s’impose en frottant, en usant. Défenseur, Roman Josi embrasse le jeu, le domine dans le temps et l’espace. L’un est du papier de verre, l’autre de la soie.

Qui est le plus grand de notre histoire? Nino Niederreiter ou Roman Josi? La question est déplacée. Il faut juste s'incliner devant deux personnalités du hockey qui, par leur attitude en dehors de la glace, font davantage pour le prestige de notre sport que par leurs buts et leurs assists sur la glace.