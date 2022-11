Coupe du monde 2022

Coupe du monde 2022: Tout savoir sur l'équipe de l'Equateur

L'entraîneur Gustavo Alfaro peut compter sur une bonne défense de l'équipe de l'Equateur. Son dernier but encaissé date du mois de mars contre l'Argentine. Mais l'équipe équatorienne n'a pas non plus impressionné en attaque.

L'équipe nationale de l'Equateur avant un match contre le Brésil en janvier 2022. image: keystone

Gardiens de but:

Hernán Galíndez, 35, Aucas

Moisés Ramírez, 22, Independiente del Valle

Alexander Domínguez, 35, LDU Quito

En défense:

Félix Torres, 25, Santos Laguna

Piero Hincapié, 20, Bayer Leverkusen

Robert Arboleda, 31, São Paulo

William Pacho, 21, Antwerp

Pervis Estupiñán, 24, Brighton & Hove Albion

Xavier Arreaga, 28, Seattle Sounders FC

Ángelo Preciado, 24, Genk

Diego Palacios, 23, Los Angeles FC

Jackson Porozo, 22, Troyes

En milieu de terrain:

José Cifuentes, 23, Los Angeles FC

Carlos Gruezo, 27, FC Augsburg

Ángel Mena, 34, León

Jeremy Sarmiento, 20, Brighton & Hove Albion

Gonzalo Plata, 22, Valladolid

Sebas Méndez, 25, Los Angeles FC

Alan Franco, 24, Talleres

Moisés Caicedo, 21, Brighton & Hove Albion

Kevin Rodríguez, 22, Imbabura

En attaque:

Ayrton Preciado, 28, Santos Laguna

Romario Ibarra, 28, Pachuca

Michael Estrada, 26, Cruz Azul

Enner Valencia, 33, Fenerbahçe

Djorkaeff Reasco, 23, Newell's Old Boys

Le groupe de l'Equateur pour la Coupe du monde 2022

L'Équateur affrontera le Qatar, le Sénégal et les Pays-Bas dans le groupe A pour une qualification en huitièmes de finale.

Dimanche 20 novembre

17 heures: Qatar – Equateur

17 heures: Sénégal – Pays-Bas

14 heures: Qatar – Sénégal

17 heures: Pays-Bas – Equateur

16 heures: Pays-Bas – Qatar

16 heures: Equateur – Sénégal



L'équipe nationale équatorienne en chiffres:

Classement mondial de la FIFA: 44e place

44e place Valeur totale: 146 millions d'euros

146 millions d'euros Age moyen: 25,6 ans

25,6 ans Joueur le plus cher: Moisés Caicedo (38 millions d'euros)

Moisés Caicedo (38 millions d'euros) Légionnaires: 22

Résumé de la situation

L'équipe nationale d'Equateur a effectivement encaissé son dernier but en mars. A l'époque, elle avait fait 1-1 contre l'Argentine. Mais le problème, c'est que l'équipe a marqué son dernier but en juin et que depuis, elle a enchainé les matchs nuls contre l'Arabie saoudite, le Japon et l'Irak. Il faudra faire mieux à la Coupe du monde.

