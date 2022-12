Vidéo: watson

Vous n'avez jamais entendu des commentateurs s'égosiller à ce point

La Coupe du monde au Qatar a fait naître des commentateurs d'une tout autre ligue.

En termes d'émotion et de volume sonore, c'est toujours comme ça avec les commentateurs de football: soit on les aime, soit on les déteste.

Mais la dernière Coupe du monde au Qatar a fait naître des commentateurs d'une tout autre ligue. On vous laisse constater par vous-même en regardant la vidéo ci-dessous.

Conseil d'ami: vous feriez mieux de diminuer le volume avant d'appuyer sur «play» parce que ça va gueuler. A vous de voir si vous avez envie de vous faire exploser les tympans. On ne veut pas être responsable.

Vidéo: watson

Vous avez survécu?

(fwe)

D'autres videos:

Les supporters argentins sont descendus dans la rue et ont laissé éclater leur joie

Vidéo: watson

Foudre et tornades – des tempêtes font rage aux États-Unis

Vidéo: watson

Le plus grand aquarium cylindrique du monde explose

Vidéo: twitter

L'arrivée de l'équipe d'Argentine à Buenos Aires